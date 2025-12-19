我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大批工作人員就等在店面外，直到現場情況得到控制後才陸續進入收拾東西。（圖／記者黃建霖攝）

▲根據誠品聲明，在事情發生的第一時間，就已疏散民眾並配合警方清查，全館人員當下就已撤出，晚間不再營業。（圖／記者黃建霖攝）

▲在隨機砍人事件發生之後，捷運中山站和台北車站有許多警力進入。（圖／記者黃建霖攝）

▲誠品生活南西店隨即封鎖，警力入駐維持治安，但在晚上10點40到45分左右，現場封鎖線已撤掉，警力也已有部分撤出。（圖／記者黃建霖攝）

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈、闖入誠品南西店。接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。據了解，目前已有4死6傷。誠品生活南西店隨即封鎖，警力入駐維持治安，但在晚上10點40到45分左右，現場封鎖線已撤掉，警力也已有部分撤出。台北車站今（19）日傳出隨機攻擊案，一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾，後又直衝誠品五樓後墜落地面。根據誠品聲明，在事情發生的第一時間，就已疏散民眾並配合警方清查，全館人員當下就已撤出，晚間不再營業。之後大批工作人員就等在店面外，直到現場情況得到控制後才陸續進入收拾東西，《NOWNEWS》記者現場訪問，有女店員看到家人隨即擁抱、懸著的心終於放下，也有人直呼當下腎上腺素爆發，直到現在才緩和下來。在當晚10：45分左右，現場警察開始撤下封鎖線，封鎖區域目前也已開放通行，11點左右誠品南西店燈光已暗下。事件發生後，這起隨機持刀攻擊案發生之後，誠品外面的小吃攤和飲料店依舊營業，店家低調不願受訪。而現場除了本國媒體之外，也有日媒進行直播採訪，第一手反應這起事件目前的狀況。在隨機砍人事件發生之後，捷運中山站和台北車站有許多警力進入，中山地下街大約每一段間距就有至少一名警察在巡守，據了解現場除了高鐵警察全副武裝之外，連保一總隊都現身支援。記者實際前往台北車站捷運，周五晚間人潮沒有太多變化，有民眾受訪時表示，「自己平時大約就在那個時間下班進捷運站，但今天比較晚，真的覺得很可怕。」