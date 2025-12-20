我是廣告 請繼續往下閱讀

本季至今僅共同出賽17分鐘

▲科爾近日親自說明原因，不用格林打中風德關鍵在於不希望過度消耗他的身體。（圖／美聯社／達志影像）

整體淨效率反而顯示，勇士在場上有「正牌長人」時，攻防穩定度更高

▲雖然格林打中鋒的陣容仍是本季使用時間最多的一套，但整體淨效率反而顯示，勇士在場上有「正牌長人」時，攻防穩定度更高。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士本季最大課題之一，並非單一球員狀態，而是陣容始終無法穩定。主帥科爾（Steve Kerr）頻繁調整先發與輪換，導致戰績起伏不定，同時他減少讓格林（Draymond Green）擔任五號位，也讓昔日威震聯盟的「死亡五小」幾乎從場上消失。數據顯示，上季效果最佳的陣容──柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林──這套被視為勇士最具威力的組合，卻始終未能長時間重現。勇士過去能在8年內拿下四冠，名震天下的「死亡五小」陣容功不可沒，透過防守壓迫和進攻高節奏跑位、掩護和投籃，能夠瞬間打出一波高潮，成為他們在決勝時期的致勝法寶。然而時代在轉變，，常常丟籃板或被錯位強吃，已沒有以往的效率。對此，科爾近日親自說明原因，。「我們原本打算用這套陣容開季，但穆迪受傷，而庫明加（Jonathan Kuminga）當時表現非常出色，我們想獎勵他的發揮，所以選擇維持那樣的配置。」科爾解釋道，「同時，我們也希望更多使用傳統長人，而不是讓Draymond頻繁頂到五號位，。」科爾坦言，這套「死亡五小」未來仍可能再次登場，但受限於傷兵狀況與不同球員輪流挺身而出，始終無法如願長時間使用。事實上，從數據層面來看，科爾的保守並非毫無根據。。不論是波斯特（Quentin Post）或霍福德（Al Horford）坐鎮禁區，只要搭配柯瑞、格林與巴特勒，整體正負值往往更為出色。雖然格林打中鋒的陣容仍是本季使用時間最多的一套，但。這也說明，科爾遲遲不讓格林長時間扛五號位，不只是為了保護體能，更是一種戰術層面的必然選擇。曾經席捲聯盟的小球革命，如今在勇士身上逐漸淡出舞台。隨著陣容結構與聯盟生態改變，「死亡五小」或許已不再是唯一解答，而如何在保護核心老將的同時，找到最有效率的配置，將是Kerr本季最大的考驗之一。