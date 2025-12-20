紐約尼克近況一片光明。剛奪下NBA盃冠軍，又在傷兵滿營的情況下上演逆轉秀擊敗溜馬，戰績已逼近東區龍頭位置，讓球迷開始憧憬自1999年後再次闖進總冠軍賽的可能。然而，在成功來臨之前，尼克曾走過一段極度荒謬、卻也極度心酸的自由市場黑歷史。根據知名節目《Pablo Torre Finds Out》近日再度揭露，尼克多年來在自由球員市場屢屢碰壁，並非不夠努力，反而是用盡各種離奇方式試圖打動雷納德（Kawhi Leonard）等超級巨星，但煞費苦心用了許多招募手段，最終卻沒得到回報。
尼克為招募KD和厄文 煞費苦心
記者Pablo Torre指出，2019年夏天是尼克最絕望的一年。球隊剛結束17勝65敗、隊史最慘的一季，卻迎來杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）與雷納德等多名巨星同時成為自由球員的罕見時機，尼克選擇「全押」。
為了爭取杜蘭特，尼克甚至砸下鉅資，請來嘻哈傳奇團體Wu-Tang Clan量身打造原創歌曲，只為在招募簡報中播放給KD聽。同一個夏天，球團也為厄文拍攝專屬影片，內容誇張暗示「如果你帶尼克奪冠，紐約街頭將出現滿滿以你名字命名的嬰兒」。
披薩盒中藏招募影片 結果卻很心酸
但最離奇的，莫過於尼克為雷納德準備的「終極招募影片」。報導指出，尼克特別拍攝了一支仿《週六夜現場（SNL）》風格的短劇，並將影片藏在特製披薩盒中送給雷納德。影片由喜劇演員Jay Pharoah飾演Kawhi，並集結Ben Stiller、Tracy Morgan、Michael Che、Kenan Thompson與Jason Biggs等一票明星客串，內容荒謬又超現實，甚至還拿《美國派》開玩笑。
諷刺的是，這支煞費苦心的影片，雷納德本人很可能從未看過。
最終結果大家都知道。雷納德選擇加盟快艇；KD與厄文雖然來到紐約，卻是穿上籃網球衣。尼克再次在巨星爭奪戰中空手而回。有報導更指出，Kawhi選擇快艇的原因之一，與「檯面下的額外金錢承諾」有關，甚至可能觸及聯盟規範灰色地帶。
尼克苦盡甘來 等到布朗森
時過境遷，如今的尼克終於翻轉命運。布朗森（Jalen Brunson）蛻變為真正的門面球星，球隊重新掌控紐約籃球話語權，甚至開始傳出阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）對披上藍橘戰袍產生興趣的風聲。
回顧這段往事，只能說尼克曾經真的什麼都試過了。而如今，他們終於不再需要靠披薩盒與音樂錄影帶說服球星。因為勝利，正在替他們發聲。
消息來源：Pablo Torre Finds Out
