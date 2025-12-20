我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜今（20）日與休士頓太空人、坦帕灣光芒完成一筆三方交易，海盜從光芒換回明星二壘手洛爾（Brandon Lowe）、外野手曼古姆（Jake Mangum）以及左投火球男蒙哥馬利（Mason Montgomery），太空人則從海盜獲得右投新秀伯羅斯（Mike Burrows），光芒則網羅太空人新秀外野手梅爾頓（Jacob Melton）與右投布里托（Anderson Brito），這筆交易對海盜來說為的就是要補強進攻表現，不過隨著洛爾的加入，海盜後續也將台灣好手鄭宗哲指定讓渡，移出40人名單。31歲的洛爾生涯累積157支全壘打，2025年出賽134場，繳出打擊三圍.256/.307/.477、31轟、83分打點，wRC+114，並入選明星賽。由於僅剩一年合約、年薪1150萬美元，向來擅長操作交易的光芒選擇將其送出，洛爾也被視為休季熱門標的。轉戰海盜後，他預計直接站穩先發二壘，成為球隊打線即戰力核心。其餘2位交易後加入海盜的分別是29歲的曼古姆與25歲的蒙哥馬利。曼古姆去年繳出2成96打擊率並跑出27次盜壘，能守三個外野位置。25歲的蒙哥馬利雖防禦率偏高，但速球均速逼近99英里、三振能力突出，仍具培養價值。此筆交易也讓海盜內野競爭更加激烈。官網預測先發內野為霍維茲（Spencer Horwitz）鎮守一壘、洛爾二壘、特里奧洛（Jared Triolo）三壘，游擊則由葛瑞芬（Konnor Griffin）與岡薩雷茲（Nick Gonzales）競逐。隨著日前再簽下工具人溫澤爾，加上約克、瓦德茲與台灣好手鄭宗哲，內野人選明顯供過於求，最終海盜也在交易後將鄭宗哲指定讓渡，移出40人名單。