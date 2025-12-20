我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）巴爾地摩金鶯在今年休賽季動作頻頻，除了簽下重砲一壘手阿隆索（Pete Alonso）與送走前王牌右投「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）後，如今終於針對最迫切的先發輪值出手。根據大聯盟官網報導，今（20）日金鶯與美聯東區對手光芒完成重大交易，送出多名農場新秀成功換回26歲火球右投巴茲（Shane Baz），可望補上輪值即戰力。為了得到巴茲，金鶯付出不小代價，一口氣送出4名農場前30名新秀，包括第6號外野手布倫（Slater de Brun）、第10號捕手伯丁（Caden Bodine）、第11號右投佛瑞特（Michael Forret）、第30號外野手歐沃恩（Austin Overn），以及一枚2026年競爭平衡A輪選秀權。其中布倫與伯丁皆為今年首輪等級的新秀，顯示金鶯對巴茲潛力的高度評價。巴茲為2017年選秀首輪好手，生涯初期深受傷病影響，2022年接受Tommy John手術，直到2025年才真正迎來完整球季。今年他先發31場、投166.1局、送出176次三振皆創生涯新高，防禦率4.87，帳面成績並不亮眼。不過深入分析可發現，巴茲多數失分來自光芒臨時主場、打者友善的洋基春訓球場，在該場地16場先發防禦率高達5.90，但15場客場先發防禦率僅3.86，整季挨的26轟中更有18轟出現在臨時主場。球威方面，巴茲擁有四縫線速球、曲球、卡特球、變速球與滑球等5種武器，四縫線均速高達97英哩，今年10度突破100英哩，最快100.4英哩，加上控制權至2028年，讓金鶯願意從深厚農場中重金換投。隨著巴茲到位，金鶯先發輪值終於補上關鍵拼圖，仍有望在春訓前持續尋求升級，力拚新賽季反彈。