▲立威廉日前透露因罹患甲狀腺癌動了2次手術，昨日他首度露面，講述抗癌歷程，坦承已立4頁遺書，並表示得知罹癌當下，最擔心看不到女兒長大。（圖／Leon Jay Williams 立威廉FB）

《NOWNEWS今日新聞》今（20）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看，馬來西亞歌手黃明志在10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，在現場做毒品尿檢時呈現陽性，不料昨日律師竟指出第二次尿檢轉陰性，法醫高大成點出關鍵，直言：「方法選錯差很大！」；台北捷運昨日的隨機殺人案震驚全台，吳鳳心痛嘆：「為什麼有人會選擇用這樣的方式傷害無辜的陌生人」；立威廉坦承罹癌後首度露面，透露早已立好4頁遺書。馬來西亞歌手 黃明志 今年10月在台捲入涉毒風波，當時現場查扣多項疑似毒品，並經初步尿液快篩呈現陽性反應，案件一度重創形象與演藝工作。不過案情近日出現戲劇性轉折，黃明志的委任律師對外表示，後續尿檢結果顯示為陰性，並已向法院提出撤銷相關毒品指控的聲請，消息曝光後立即引發外界譁然。對此，台灣法醫高大成指出尿檢翻盤的關鍵原因，直言：「方法選錯差很大！」台北捷運在昨（19）日晚間發生隨機殺人案，至今包含27歲張姓嫌犯，已造成4人傷重不治身亡，突然的攻擊事件，讓民眾都人心惶惶。而昨日，來自土耳其的主持人吳鳳，也在FB發文提到該事件，心痛嘆被認為安全的台灣，竟然也會發生這麼血腥的攻擊，「為什麼有人會選擇用這樣的方式傷害無辜的陌生人」。49歲新加坡男星立威廉在9日突然於社群貼出術後照片，首度坦承罹患甲狀腺癌第2期，讓外界非常擔心，而之後他又發出與家人在北海道遊玩的模樣，表示已在康復中。而昨（19）日，立威廉與家人返台，在好友劉爾金的咖啡廳接受採訪，首度現身談自己抗癌的過程，透露自己一得知罹癌，第一個想到的就是10歲的女兒，擔心無法陪伴女兒長大，還透露自己其實早在女兒出生時，就開始規劃遺囑，這次罹癌也讓他以4頁手寫信把一切都為家人安排好。