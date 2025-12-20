我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟對於「擺爛」問題再度出手。根據ESPN記者Shams Charania報導，聯盟已正式通知30支球隊，正在重新檢視與刻意輸球相關的聯盟政策，並評估一系列可能的制度調整，以降低球隊透過戰績崩盤換取高順位選秀權的誘因。聯盟內部討論的方向，包括修改選秀權保護條款、調整選秀樂透制度，以及其他可行的結構性方案。雖然目前尚未有立即生效的變革，但NBA選擇重啟討論本身，就顯示出聯盟高層對現行重建模式的憂慮，尤其是在部分球隊長期以「策略性輸球」操作陣容的情況下。消息指出，隨著各隊在薪資上限與年輕化建隊策略間愈發精算，聯盟擔心現行規則反而助長「為了未來而犧牲當下競爭力」的風氣，進一步影響比賽品質與公平性。除了競技層面，NBA也同步加強對運動博弈相關風險的管控。Charania透露，聯盟已開始對球隊實施更嚴格的傷兵回報規範，要求各隊在比賽日當地時間上午11點至下午1點之間，重新提交傷兵名單，並且每15分鐘更新一次對外公開的傷情資訊。同時，NBA也正在向博弈公司施壓，要求調整部分「球員道具投注（player prop bets）」的設計，包括限制單筆最高投注金額、縮減「低於（unders）」投注選項、減少可投注球員數量，以及取消與單一回合、單一動作高度連動的投注類型。聯盟相關人士指出，這一連串動作顯示NBA正試圖重新掌控比賽的競技誠信與商業秩序，在擺爛與賭博議題同時受到外界高度關注的情況下，確保比賽本質不被侵蝕。NBA是否會在未來正式修改選秀與樂透制度，仍有待觀察，但可以確定的是，聯盟已不再對「刻意輸球」睜一隻眼閉一隻眼。