給予牛棚強投迪亞茲（Edwin Diaz）的合約短、但薪水高，顯示球隊肯花錢、但避免被長約綁住的重點策略

道奇所展現的企圖心和重點策略，選擇在投手巔峰期給予其最高回報，而非綁定長約風險

▲美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇以3年6900萬美元的短期高額合約網羅迪亞茲。（圖／美聯社／達志影像）

即便完成世界大賽連霸，洛杉磯道奇仍未停下腳步。相反地，這支被外界形容為「西岸帝國」的豪門球隊，選擇正視榮耀背後的隱憂——在2025年球季他們的投手戰力一度瀕臨崩潰邊緣，並迅速在休賽季做出回應。他們道奇隊在冬季最具象徵性的補強，正是從紐約大都會手中搶下全明星級守護神迪亞茲。根據道奇專門網站《Dodger Blue》指出，編成本部長弗里德曼（Andrew Friedman）已將「」設定為下季核心戰略。回顧本季，，甚至在季後賽頻繁將先發投手轉為中繼救援，雖然最終成功登頂，但整體過程堪稱走鋼索。正因如此，道奇在這個冬天選擇低調行事，卻在關鍵時刻重拳出擊，以3年6900萬美元的短期高額合約網羅迪亞茲。這筆簽約的關鍵並非年限，而是。這樣的策略，也成功贏得迪亞茲的信任。另一家道奇專站《Dodgers Way》形容這次補強是「用信念換來的勝利」。對於一名終結者而言，能否在10月站上最大舞台、在最關鍵時刻發揮價值，遠比帳面數字更具吸引力。迪亞茲選擇道奇，看中的不只是合約金額，而是一張清楚指向勝利的藍圖。放眼先發輪值，道奇的投手庫存同樣令人咋舌——山本由伸、史內爾（Blake Snell）、格拉斯諾（Tyler Glasnow），以及預計重返先發的佐佐木朗希、希恩（Emmet Sheehan），還有準備二刀流回歸的大谷翔平，全數列隊待命。更誇張的是，，顯示弗里德曼的視野，早已不只停留在「三連霸」。對道奇而言，連霸只是過程，而非終點。透過毫不妥協的補強策略與對失誤的徹底反省，這支豪門正全速邁向一個全新高度——打造名副其實的「史上最強投手王國」。而迪亞茲的加盟，不過只是這個龐大藍圖的第一章。