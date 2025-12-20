我是廣告 請繼續往下閱讀

即使休賽季尚未完全落幕，洛杉磯道奇依舊掌握主導權。根據《The Athletic》記者Fabian Ardaya指出，道奇確實仍在評估「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的交易可能性，但這並不代表球團急於出手，而是基於市場節奏與籌碼優勢的精算操作。目前堪薩斯皇家是對赫南德茲最感興趣的球隊，至於費城費城人則幾乎已經退出。報導指出，包含堪薩斯市皇家隊 在內的球隊已向道奇詢問赫南德茲的狀況；相較之下，費城費城人在以較低成本補進賈西亞（Adolis García）後，已實質退出競逐行列。隨著舒瓦伯（Kyle Schwarber）、阿隆索（Pete Alonso）等自由市場重砲相繼拍板，右打長程火力外野手的選項快速減少，反而讓赫南德茲的市場位置更加特殊。在目前聯盟環境下，能複製赫南德茲火力輸出的右打外野手並不多，這種「稀缺性」同時是吸引詢價的原因，也是道奇完全不必急著交易的關鍵。Ardaya指出，若交易真的發生，時點更可能落在休賽季後段——當其他球隊在塔克（ Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等一線目標失利後，才會轉向次佳選擇。對道奇而言，「傾聽報價」不等於「一定要賣」，而是保留彈性。更何況，球團本身仍未完全關上補進野手的大門，在此情況下，倉促出清主力反而沒有必要。相較於外野交易仍具變數，道奇在牛棚方面的操作則已接近定案。Ardaya透露，球團不預期再出現如迪亞茲（Edwin Díaz）等級的重大牛棚外援補強，目前休賽季的主要工程已經完成。未來牛棚名額，將更多仰賴內部深度與春訓競爭決定。預計於季中回歸的菲利普斯（Evan Phillips）仍在規劃藍圖之中，而科佩克（Michael Kopech）則屬於市場若崩盤時的備案選項，並非現階段優先目標。這正是道奇一貫的運作風格——保持彈性、等待市場失衡、絕不為了製造話題而強行出手。赫南德茲可能被交易，也可能留隊，但無論結果如何，道奇都處於進可攻、退可守的有利位置。