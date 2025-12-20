我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇近年補強不手軟，陸續簽下市場上的巨星級球員，而大聯盟也在今（20）日公布2025年度豪華稅最終結算結果，道奇再度刷新歷史紀錄，因團隊薪資總額大幅超過門檻，須繳納高達1億6937萬5768美元（約為51億台幣）的豪華稅，成為大聯盟史上單季繳稅金額最高的球隊。道奇本季豪華稅薪資計算達4億1734萬美元（約為125億台幣），遠遠超過前一年由大都會寫下的紀錄，也讓道奇連續第5年成為豪華稅球隊。僅過去兩季，道奇累積繳納豪華稅金額已達2億7240萬美元（約為81億台幣），自制度2003年實施以來，總繳稅金額首度超越洋基，躍居聯盟第一。道奇高額稅負與豪華陣容密切相關，陣中擁有多筆破億合約，包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）等核心球星。值得注意的是，大谷翔平10年7億美元合約因大量延遲給付，在豪華稅計算中年均僅約4610萬美元，仍被視為極具成本效益的投資。本季共有9支球隊須繳納豪華稅，與歷史最高紀錄並列，聯盟整體稅收總額突破4億美元（約為120億台幣）再創新高。除道奇外，大都會以9160萬美元（約為30億台幣）居次，洋基為6180萬美元（約為19億台幣），費城人、藍鳥、教士、紅襪、太空人與遊騎兵也名列其中。現行勞資協議規定，連續多年超標的球隊將適用更高稅率，超過最高門檻部分甚至須繳納110%懲罰性稅金。由於道奇、大都會、洋基與費城人已連續多年超標，未來若再突破門檻，稅負壓力仍將持續攀升。儘管豪華稅屢創新高，道奇仍憑藉聯盟最具價值的地方轉播合約、龐大球迷基礎與商業收益，持續堆疊戰力。隨著新一輪勞資協議談判逼近，道奇的高支出模式，勢必再度成為聯盟是否推動薪資上限制度的核心爭議。