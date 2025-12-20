我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇更狂轟45分、14助攻、11籃板，完成大三元演出。（圖／美聯社／達志影像）

▲本季里夫斯場均可貢獻27.8分，是湖人不可或缺的進攻樞紐，若在以往，他的缺陣勢必引發戰力警報。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人本季狀況持續升溫，在日前以143：135擊敗猶他爵士後，戰績來到19勝7敗，暫居西區第三名。該役「雙核心」詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）聯手打出代表作，也讓總教練雷迪克（JJ Redick）賽後罕見點名，直言球隊真正的「最佳無球球員」，正是目前缺陣的里夫斯（Austin Reaves）。此役詹姆斯繳出28分、10助攻的雙十成績，唐西奇更狂轟45分、14助攻、11籃板，完成大三元演出。然而雷迪克賽後指出，這樣的進攻模式，其實源自於里夫斯缺席所帶來的戰術調整。雷迪克表示，里夫斯不在場上，迫使教練團要求兩名以持球為主的超級球星，必須在「沒有球」的情況下，更多參與進攻流動與跑動。「身為教練，最困難的事情之一，就是讓球員接受自己不那麼習慣的打法。大家都知道，跑擋拆最簡單，但那並不總是破解防守的最佳方式。」雷迪克說道。他進一步解釋：「我覺得Luka和LeBron這場比賽真的完全買單無球打法，我們反覆執行幾個戰術，讓他們透過切入、空切與二次接球，創造出更好的出手機會。」雷迪克也直言，「因為Austin缺陣，這點格外明顯，畢竟他其實是我們全隊最好的無球球員。」從比賽內容來看，戰術改變相當明確。詹姆斯全場命中的8顆投籃中，有7球來自切入、空切後的終結，而非單純持球單打；唐西奇雖仍是主要控球者，但他在無球跑動與拉開空間的表現，也為隊友創造出更多進攻縫隙。本季里夫斯場均可貢獻27.8分，是湖人不可或缺的進攻樞紐，若在以往，他的缺陣勢必引發戰力警報。不過雷迪克顯然找到了應對之道，透過調整詹姆斯與唐西奇的進攻角色，讓湖人即便少了最佳無球搭檔，仍能維持高效火力。隨著戰績持續攀升，湖人不僅證明自身深度，也展現出在不同人員配置下的戰術彈性。對雷迪克而言，這場勝利不只是比分上的成功，更是體系成熟的重要一步。