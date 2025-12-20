我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）費城七六人今(20)日在麥迪遜廣場花園（MSG）演出關鍵逆襲，在T七六人此役在第四節打出28：20的關鍵攻勢，Maxey單節獨攬11分，而尼克當家控衛Jalen Brunson該節5投盡墨、一分未得，成為勝負分水嶺。在Joel Embiid因身體不適與右膝傷勢管理缺陣情況下，Maxey挺身而出，全場攻下30分，搭配Edgecombe的23分，成為七六人取勝雙引擎。Maxey不僅在決勝節屢次突破取分，也有效壓制尼克追分氣勢。臨危受命擔任先發中鋒的Andre Drummond同樣扮演關鍵角色，繳出14分、13籃板的雙十數據，且外線3投3中，成為場上意外亮點。尼克此役是自週二奪下NBA Cup冠軍後的首場主場比賽，賽前特別舉行簡短慶祝儀式，但球隊選擇不懸掛錦標旗幟。儘管主場氣氛高昂，尼克仍在決勝節陷入進攻停滯，全隊第四節三分球僅8投1中。Brunson全場仍有22分、9助攻、6籃板表現，但22投僅7中，手感明顯受限；Karl-Anthony Towns同樣貢獻22分、11籃板的雙十成績，未能挽救戰局。尼克中鋒Mitchell Robinson迎來本季最佳一戰，拿下21分、16籃板，且罰球8投7中，與開季僅22.2%的罰球命中率形成強烈對比。Mikal Bridges也補上21分火力支援，但整體攻勢仍在末節被七六人徹底壓制。此役落敗後，尼克本季主場戰績降為13勝2敗，仍是自1992-93賽季以來最佳MSG開季主場表現。