高齡40歲的「控衛之神」保羅（Chris Paul），在2025年夏天以自由球員身分重返老東家洛杉磯快艇，原以為這將是一段溫馨的「最後一舞」，豈料賽季還沒打到一半，雙方就宣告分道揚鑣。針對這場突如其來的分手，詹姆斯（LeBron James）的心腹、知名經紀人富保羅（Rich Paul）直言，如果當初是由他操盤，這場鬧劇根本不會發生。身為Klutch Sports的執行長，富保羅在接受名嘴凱勒曼（Max Kellerman）訪問時表示，這一切的問題核心在於「溝通」。他認為，如果他是保羅的經紀人，早在簽約談判階段就會把話說死，確保雙方對角色的期待一致。「如果我代表克里斯（保羅）去跟快艇談，我問的第一件事絕對是：『他在這支球隊的角色是什麼？』」富保羅強調：「如果你只打算讓他每場打12到15分鐘，甚至是更少，那你必須在一開始就明講。大家都知道他的資歷，如果你們對他的定位有落差，我就會直接告訴客戶：『這裡不適合你』。」富保羅並未在球團與球員之間選邊站，但他以騎士隊簽下約瑟夫（Cory Joseph）為例，強調事前溝通的重要性。儘管快艇主帥泰倫·魯（Tyronn Lue）與總裁法蘭克（Lawrence Frank）否認內部有矛盾，但外界普遍認為，保羅強烈的競爭性格與要求隊友負責的態度，可能是導致這次合作破局的主因。隨著快艇生涯戛然而止，這位已宣布將在第21個賽季結束後退休的老將，必須在二月交易截止日前找到新家。目前市場傳聞，衛冕軍丹佛金塊極有可能是保羅職業生涯的最終站。金塊本季陣容深度不錯，休賽季補進了瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與布朗（Bruce Brown）等戰力。然而，在主控賈穆雷（Jamal Murray）身後，他們仍缺乏一位經驗豐富的替補控衛。根據《ClutchSports》分析指出，金塊正考慮送出年輕長人納吉（Zeke Nnaji）與一枚次輪選秀權，向快艇交易換來保羅與防守悍將鄧恩（Kris Dunn）。這筆交易若成真，金塊將以極小代價獲得兩名輪替戰力，而保羅也有機會在丹佛聯手約基奇（Nikola Jokic），在生涯最後一年力拚那枚夢寐以求的冠軍戒指。