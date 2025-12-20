我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外界盛傳今井達也更希望加入一支「能夠擊敗道奇」的球隊，洋基一度被視為潛在人選之一。（圖／記者葉政勳攝）

MLB

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季自由市場再起波瀾，紐約洋基隊（New York Yankees）在爭取日本王牌投手今井達也（Tatsuya Imai）的態度曖昧不明，引發球迷強烈反彈。布恩的說法曝光後，立刻在社群媒體掀起嘲諷聲浪。部分球迷直言洋基「毫無企圖心」，還有球迷拿過往失敗案例開酸，提到昔日日本左投井川慶（Kei Igawa）加盟洋基卻慘澹收場的陰影仍在，「井川症候群是不是還在發作？」的留言獲得大量共鳴。更激進的球迷甚至揚言轉隊支持紐約大都會隊（New York Mets），並預告新球季「賣掉球隊」標語T恤將充斥洋基球場。相較於多名日籍強投近年選擇加盟洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers），根據美媒《Cubbies Crib》報導，不過就進度而言，小熊顯然更為積極。今井達也的入札期限將於2026年1月2日截止，時間逐漸逼近，球團態度差異也越來越明顯。過去兩個球季，效力埼玉西武獅的今井達也繳出極具說服力的成績單，兩年防禦率2.13，上季更降至1.92；累積183次三振，每局被上壘率（WHIP）1.03，上季僅0.89，每9局三振9.8次，被全壘打數僅7支，展現王牌等級壓制力。無論洋基或小熊，都急需補強先發輪值戰力，今井達也被視為能立即提升競爭力的關鍵拼圖。