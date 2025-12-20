我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士昨與鳳凰城太陽比賽在最後關頭爆發爭議，場上的焦點全被「聯盟惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）的一次危險動作給搶走。在比賽僅剩38秒、勇士落後5分的關鍵時刻，布魯克斯在防守柯瑞（Stephen Curry）投籃時，竟直接朝對方腹部招呼，引發全網球迷怒火。當時柯瑞正試圖在外線出手追分，布魯克斯飛撲上前防守，卻在柯瑞落地過程中，狠狠擊中這位勇士一哥的腹部位置。裁判第一時間並未響哨，但在檢視球權歸屬的回放過程中，發現了布魯克斯的危險動作，隨即追加判罰一次「一級惡意犯規」。這次判決成為比賽轉捩點，柯瑞獲得兩次罰球機會，勇士並保有球權。隨後，勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）把握住這次球權，飆進一記關鍵的三分球，硬是將比數追平，讓布魯克斯的魯莽行為付出代價。布魯克斯此次的行為並非單一事件，他過去針對勇士隊的「骯髒防守」紀錄可謂罄竹難書。早在2022年他效力曼菲斯灰熊時期，就曾對勇士的小裴頓（Gary Payton II）做出空中的危險犯規，導致對方手肘骨折，當時勇士主帥柯爾（Steve Kerr）氣得大罵他是「骯髒的球員」。上個賽季季後賽，當時身披休士頓火箭戰袍的布魯克斯，也被球評抓包刻意針對柯瑞受傷的手指進行拍打干擾。面對指控，布魯克斯當時甚至囂張回應：「如果你帶著傷上場，我就會針對你的傷處攻擊。」這起事件在網路上引發軒然大波，憤怒的勇士球迷灌爆社群媒體。有球迷痛批：「這傢伙根本應該被驅逐出場，他多年來一直試圖弄傷柯瑞！」、「難道大家都沒看到他在球出手後，還揮拳打向柯瑞的手嗎？」。也有球迷將此事件與上一場太陽對決洛杉磯湖人的比賽做連結。當時布魯克斯因與詹姆斯（LeBron James）發生肢體衝突而被驅逐出場，這也讓外界質疑裁判的執法尺度不一：「柯瑞總是得不到應有的保護，如果是別的球星，布魯克斯早就被趕出去了。」