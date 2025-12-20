金州勇士正積極評估交易市場動向，根據美媒消息指出，球隊已開始為射手希爾德（Buddy Hield）尋找潛在去向，隨著上場時間降至生涯新低，這位外線砲手在灣區的定位愈發尷尬，極可能在2月5日交易截止日前遭到清倉處理。根據《富比士》NBA記者Evan Sidery報導，勇士隊目前正在市場上評估希爾德的交易可能性，可能將他打包和庫明加（Jonathan Kuminga）一起送走，兩人薪資合計3170萬美元（約合新台幣9.9億），有透過交易提升陣容的空間。
勇士可能交易希爾德 或將打包和庫明加一起送走
「由於本季上場時間降至生涯新低，希爾德看起來很可能在交易截止日前離開金州。」Sidery在社群上如此寫道，「若勇士試圖進行一筆重量級操作，希爾德與庫明加兩人的合約薪資合計約為3170萬美元，具備作為主要交易籌碼的空間。」
庫明加的潛力讓他能夠成為交易核心，而希爾德雖然價值下降，但他的合約具備成為主要配平籌碼的彈性，這也讓希爾德更可能被納入任何中型或大型交易方案之中。
希爾德本季表現明顯未達預期，無論數據或場上影響力都難以符合勇士對「射手即戰力」的期待。他場均僅拿下7.9分，三分球命中率僅有32%%，與生涯平均39.5%相差甚遠，加上防守端貢獻有限，使得主帥科爾（Steve Kerr）逐步壓縮其輪換時間，角色逐漸邊緣化。
隊媒給出另一方案 送走希爾德換尼昂
此前勇士隊媒《Blue Man Hoop》記者G.C. Bellchamber便直言，希爾德本是球隊最不穩定的角色球員之一，即便近期得分略有回溫，但本季三分命中率一度跌至三成以下，且他在場時球隊淨效率值高達-8.5，對爭冠球隊而言是難以承受的代價。
該媒體更拋出一項構想，建議勇士以希爾德本為主體，評估換回目前效力於亞特蘭大老鷹、目前養傷中的尼昂（Georges Niang）。尼昂雖然缺乏爆發力，但具備穩定定點投射能力，上季分別效力於騎士與老鷹期間，場均可貢獻9.9分，三分命中率達40.6%，被視為更適配勇士體系的空間型側翼。
值得一提的是，尼昂早在2017年便曾與勇士簽約，但最終在開季前遭到釋出，未曾正式為球隊出賽。如今8年過去，這名32歲老將已成為聯盟公認的穩定射手，連續多季維持四成左右的三分命中率，若能重返灣區，將不再只是當年的嘗試性選項。
對以柯瑞（Stephen Curry）為核心、強調外線火力與空間流動的勇士而言，可靠的定點射手始終是體系關鍵。相較狀況起伏不定的希爾德，管理層顯然更傾向尋找「低風險、高適配性」的拼圖，希爾德的去留，也因此被視為勇士在交易截止日前的重要觀察指標之一。
消息來源：Evan Sidery
我是廣告 請繼續往下閱讀
「由於本季上場時間降至生涯新低，希爾德看起來很可能在交易截止日前離開金州。」Sidery在社群上如此寫道，「若勇士試圖進行一筆重量級操作，希爾德與庫明加兩人的合約薪資合計約為3170萬美元，具備作為主要交易籌碼的空間。」
庫明加的潛力讓他能夠成為交易核心，而希爾德雖然價值下降，但他的合約具備成為主要配平籌碼的彈性，這也讓希爾德更可能被納入任何中型或大型交易方案之中。
希爾德本季表現明顯未達預期，無論數據或場上影響力都難以符合勇士對「射手即戰力」的期待。他場均僅拿下7.9分，三分球命中率僅有32%%，與生涯平均39.5%相差甚遠，加上防守端貢獻有限，使得主帥科爾（Steve Kerr）逐步壓縮其輪換時間，角色逐漸邊緣化。
此前勇士隊媒《Blue Man Hoop》記者G.C. Bellchamber便直言，希爾德本是球隊最不穩定的角色球員之一，即便近期得分略有回溫，但本季三分命中率一度跌至三成以下，且他在場時球隊淨效率值高達-8.5，對爭冠球隊而言是難以承受的代價。
該媒體更拋出一項構想，建議勇士以希爾德本為主體，評估換回目前效力於亞特蘭大老鷹、目前養傷中的尼昂（Georges Niang）。尼昂雖然缺乏爆發力，但具備穩定定點投射能力，上季分別效力於騎士與老鷹期間，場均可貢獻9.9分，三分命中率達40.6%，被視為更適配勇士體系的空間型側翼。
值得一提的是，尼昂早在2017年便曾與勇士簽約，但最終在開季前遭到釋出，未曾正式為球隊出賽。如今8年過去，這名32歲老將已成為聯盟公認的穩定射手，連續多季維持四成左右的三分命中率，若能重返灣區，將不再只是當年的嘗試性選項。
對以柯瑞（Stephen Curry）為核心、強調外線火力與空間流動的勇士而言，可靠的定點射手始終是體系關鍵。相較狀況起伏不定的希爾德，管理層顯然更傾向尋找「低風險、高適配性」的拼圖，希爾德的去留，也因此被視為勇士在交易截止日前的重要觀察指標之一。