Steve Kerr也坦言，由Jimmy Butler、庫明加與Draymond Green組成的鋒線組合，「在空間配置上並不理想」，

不過，這筆交易是否能成形，關鍵不在球員評價，而在於制度與成本。

▲年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）近期被移出科爾的輪換陣容，更讓他成為交易傳聞中的潛在人選。（圖／美聯社／達志影像）

總教練Steve Kerr早在4月便坦言，由Jimmy Butler、庫明加與Draymond Green組成的鋒線組合，「在空間配置上並不理想」，並直言當時選擇資深前鋒，是因為球隊「正在贏球」。

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場持續升溫，多方消息指出，勇士內部已將庫明加視為目前最具市場價值的交易籌碼，而主帥若球隊希望補進具備空間拉扯能力的外線戰力，Murphy幾乎是名單上的優先選項。NBA記者Brett Siegel指出，Murphy長期是勇士鎖定的交易目標之一，但金州是否願意在庫明加之外，再額外附加未來首輪選秀權，仍充滿不確定性。問題首先出在薪資結構。這意味著單純的庫明加換Murphy，在帳面上就已超出規範約250萬美元，直接宣告破局。更關鍵的是，第二層豪華稅球隊禁止合併薪資，勇士無法再補上其他合約來配平，除非引入第三支球隊協助調整帳目，否則Murphy在制度層面就是「碰不到的目標」。除薪資限制外，鵜鶘方面的要價同樣不低。多份報導顯示，紐奧良至少希望從Murphy的交易中換回一枚首輪選秀權，這也讓勇士高層陷入兩難。庫明加仍具備潛力與年齡優勢，但在聯盟眼中，他與「成熟即戰力射手」仍存在價值落差。Brett Siegel也直言，目前尚不清楚勇士是否願意將珍貴的未來選秀資產，與庫明加一同打包送出，只為換取一名功能性側翼。從戰術角度來看，勇士對Murphy的興趣並非空穴來風。新賽季開始後，Kerr也再度點出相同問題，表示該組合在場上「缺乏足夠的外線牽制」。本月對公牛一戰，健康的庫明加甚至遭到DNP，Kerr事後再度強調球隊當晚的「投射與空間感」，正是勇士目前最重視的元素。