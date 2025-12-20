我是廣告 請繼續往下閱讀

▲底特律老虎當家左投史庫柏（Tarik Skubal）本季投滿195又1/3局，WAR高達6.5、WHIP僅0.89，241次三振更是投手三冠王等級表現。（圖／美聯社／達志影像）

美國棒壇一份先發投手排行榜近日引發熱烈爭論。前大聯盟全明星左投、現任MLB Network分析師丹·普萊薩（Dan Plesac）公布最新「先發投手Top 25」名單，將洛杉磯道奇日籍右投山本由伸排在全聯盟第2名，甚至高於底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），此一排序立刻在美國球迷圈掀起強烈反彈聲浪。普萊薩於社群平台X（前推特）表示，這份榜單「納入了例行賽與季後賽表現作為評估依據」，並強調這是本季最終版本。名單中，第1名為國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes），第2名是山本由伸，第3名則是剛完成美聯賽揚二連霸的史庫柏。然而，正是「山本由伸排在史庫柏之前」的結果，引發大量質疑。從數據面來看，山本由伸在大聯盟第2個賽季出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振、WHIP 0.99，以及全聯盟最低的被打擊率0.183，最終在賽揚獎票選名列第3。更關鍵的是，他在季後賽徹底升級，6場出賽豪取5勝1敗、防禦率1.45，還投出2場完投，在世界大賽拿下3勝，成為史上第13位單一系列賽3勝投手，並獲選世界大賽MVP，聲勢水漲船高。不過，史庫柏的表現同樣無可挑剔。身為老虎王牌，他連續兩年稱霸美聯防禦率榜，本季投滿195又1/3局，WAR高達6.5、WHIP僅0.89，241次三振更是投手三冠王等級表現，整體內容甚至被視為優於前一個賽揚球季。即便老虎止步分區系列賽，史庫柏在季後賽3場登板仍投出20又2/3局、防禦率1.74、36次三振的宰制數據。也因此，當榜單出現「山本由伸 > 史庫柏」的排序後，美國球迷反應激烈，不少人直言「這根本說不通」。社群平台上湧現大量批評聲音，包括「山本由伸怎麼可能排在史庫柏前面？」、「這兩人的排名應該對調」、「把史庫柏放在第3名，實在太誇張了」，甚至有人質疑普萊薩的專業判斷，直言「這份名單到底在排什麼？」隨著山本由伸在世界大賽舞台大放異彩，美國輿論顯然開始重新評價他的地位，但是否已足以凌駕兩屆賽揚得主史庫柏，仍是球迷與專家間高度分歧的話題。