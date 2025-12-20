我是廣告 請繼續往下閱讀

White此役手感火燙，全場攻下本季新高33分，並追平生涯紀錄投進9顆三分球

熱火此役僅能以10人應戰，主力射手泰勒．希洛（Tyler Herro）因腳趾傷勢連續缺陣，安德魯．威金斯（Andrew Wiggins）、尼古拉．約維奇（Nikola Jovic）、戴維恩．米契爾（Davion Mitchell）與佩勒．拉森（Pelle Larsson）也全數因傷缺席，輪換深度受到明顯影響

在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中，波士頓塞爾提克於主場展現強大外線火力，，成為塞爾提克拉開比分的關鍵人物。布朗則全能輸出30分、9籃板、7助攻，兩人合計63分，主導了比賽走向。雙方上半場戰成58：58平手，White半場即攻下19分。進入第四節後，塞爾提克在外線全面開火，打出一波20：7攻勢，迅速將比分拉開至112：96，最大領先一度擴大到19分，徹底掌控戰局。全場波士頓共命中21顆三分球，成為勝負分水嶺。熱火方面，年輕中鋒凱爾艾爾．韋爾（Kel’el Ware）繳出24分、14籃板的雙十表現，巴姆．阿德巴約（Bam Adebayo）也有16分、10籃板進帳，諾曼．鮑威爾（Norman Powell）補上18分。不過整體進攻效率不佳，全場102次出手僅命中39%，雖投進19顆三分球，仍難以彌補命中率落差。上半場熱火仍靠著11個進攻籃板製造17分二波得分勉強咬住比分，但下半場二次進攻僅拿下7分，無法持續對塞爾提克防線施壓，最終吞下近7戰第6敗，客場戰績也滑落至5勝9敗。