台北昨（19）日發生重大隨機傷人事件，造成北車、中山商圈騷動。曾參與過節目《全明星運動會》的女星房思瑜第一時間在IG限時動態發文，分享捷運被封鎖的現場畫面，表示如果行程沒有更改，那她可能會跟兇嫌同一時先出現在北車M7、M8出口，讓她覺得後怕。女星郁方則是在臉書發文，表示自己家就住在案發現場附近，直呼：「太可怕了！」
房思瑜目睹捷運被封鎖 差點遇到嫌犯
女星房思瑜昨日在台北車站捷運站煙霧彈案件發生沒多久，就在IG限時動態發文，貼出一張自己戴著帽子、口罩的自拍影片，表示自己才剛看到新聞，得知有人犯案，剛好她回家都會經過北車M7、M8出口處，讓她覺得後怕，也趕緊祈禱：「希望傷者平安」。
隨後房思瑜再度分享捷運站內的畫面，現場拉起封鎖線，相關人員正在接受媒體訪問。房思瑜見狀也打出哭臉符號，看起來很緊張。事後她坦言，「如果沒有改行程照原定安排，原本回來時間就會遇到…」，表示如果自己的工作行程沒有更動，那她回家的時間就會遇上嫌犯；而《NOWNEWS今日新聞》已傳訊關心房思瑜狀況，至截稿前尚未獲得回應。
郁方家住中山區 看新聞嚇壞：太可怕了
另外，女星郁方也住在中山區，看到昨日的隨機傷人新聞，她也立刻在臉書發文，「太可怕了！我家就住在這附近！大家都要平安」。網友看了也紛紛留言，「真的好可惡！憤世忌俗的人越來越多，自己不要命還要傷害別人，真的太可怕了！」、「女兒下班原本要去逛誠品南西的快閃店，還好同事臨時約吃鼎王…我也快被嚇死了」。
隨機傷人案釀4死11傷 兇手犯案後墜樓
據悉，目前該案已造成4死11傷，死者包含嫌犯張文；他昨晚先是在北車M7、M8出口的地下一樓放置煙霧彈，還砍傷一名見義勇為的57歲余姓男子，隨後又跑到中山商圈犯案，拿刀衝入誠品南西店，造成民眾恐慌奔逃，最後在員警的圍捕下，墜樓身亡。
資料來源：房思瑜IG、郁方臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
