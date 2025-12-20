台北昨（19）日發生重大隨機傷人事件，造成北車、中山商圈騷動。曾參與過節目《全明星運動會》的女星房思瑜第一時間在IG限時動態發文，分享捷運被封鎖的現場畫面，表示如果行程沒有更改，那她可能會跟兇嫌同一時先出現在北車M7、M8出口，讓她覺得後怕。女星郁方則是在臉書發文，表示自己家就住在案發現場附近，直呼：「太可怕了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
房思瑜目睹捷運被封鎖　差點遇到嫌犯

女星房思瑜昨日在台北車站捷運站煙霧彈案件發生沒多久，就在IG限時動態發文，貼出一張自己戴著帽子、口罩的自拍影片，表示自己才剛看到新聞，得知有人犯案，剛好她回家都會經過北車M7、M8出口處，讓她覺得後怕，也趕緊祈禱：「希望傷者平安」。

隨後房思瑜再度分享捷運站內的畫面，現場拉起封鎖線，相關人員正在接受媒體訪問。房思瑜見狀也打出哭臉符號，看起來很緊張。事後她坦言，「如果沒有改行程照原定安排，原本回來時間就會遇到…」，表示如果自己的工作行程沒有更動，那她回家的時間就會遇上嫌犯；而《NOWNEWS今日新聞》已傳訊關心房思瑜狀況，至截稿前尚未獲得回應。

▲房思瑜目睹捷運被封鎖　差點遇到嫌犯（圖／房思瑜IG@serenahouse）
▲房思瑜說自己如果沒改行程，昨晚回家的時間就會遇到兇手。（圖／房思瑜IG@serenahouse）
郁方家住中山區　看新聞嚇壞：太可怕了

另外，女星郁方也住在中山區，看到昨日的隨機傷人新聞，她也立刻在臉書發文，「太可怕了！我家就住在這附近！大家都要平安」。網友看了也紛紛留言，「真的好可惡！憤世忌俗的人越來越多，自己不要命還要傷害別人，真的太可怕了！」、「女兒下班原本要去逛誠品南西的快閃店，還好同事臨時約吃鼎王…我也快被嚇死了」。

▲郁方家住中山區　看新聞嚇壞：太可怕了 （圖／好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）
▲郁方家住在案發現場附近，她也發文直呼：「太可怕了」。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）
隨機傷人案釀4死11傷　兇手犯案後墜樓

據悉，目前該案已造成4死11傷，死者包含嫌犯張文；他昨晚先是在北車M7、M8出口的地下一樓放置煙霧彈，還砍傷一名見義勇為的57歲余姓男子，隨後又跑到中山商圈犯案，拿刀衝入誠品南西店，造成民眾恐慌奔逃，最後在員警的圍捕下，墜樓身亡。

▲北捷隨機傷人案，捷運中山站商圈周邊事後現場。(圖/記者葉政勳攝)
▲北車、捷運中山站商圈昨日發生命案後，周邊已部署大批警力維安。（圖／記者葉政勳攝）
 資料來源：房思瑜IG郁方臉書

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞：

北捷隨機殺人田舞陽悲痛發聲！來台18年怒喊太誇張：難跟台灣連接
北捷攻擊造成恐慌！網友呼籲跨年待在家　賈永婕喊話相信政府維安
歐陽靖目擊鄭捷殺人！11年過去仍無法放鬆搭捷運：血染月台像地獄

更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。

相關新聞

《全明星》房思瑜健康亮紅燈！一週去5次醫院　坦言：比預期嚴重

房思瑜好事連發！吃生蠔竟「吐出珍珠」　驚喊OMG：機率萬分之一

房思瑜大熱天曬出健康小麥膚色！熱血划龍舟「超狂比賽成績」出爐

郁方揪團「送300個和牛便當」給街友　周孝安：回饋比付出的還多