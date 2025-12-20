例行賽進行超過三分之一，NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊未達季前預期。目前僅以13勝15敗暫居西區第9，整體競爭力與上季季後賽首輪擊敗火箭的那支球隊已有明顯落差。傷病問題反覆困擾核心陣容，加上輪換定位與未來方向未明，讓勇士管理層勢必得在交易市場上做出抉擇。
庫明加（Jonathan Kuminga）的處境，已成勇士本季最棘手的議題之一。這名23歲前鋒具備得分爆發力，也曾短暫接受角色球員定位，但他對「成為球星」的期待，與史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）仍在陣中、球權高度集中的現實產生衝突。
在這樣的前提下，庫明加對勇士而言，最大的實質價值已逐漸轉為交易資產。聯盟消息指出，勇士正評估與紐奧良鵜鶘洽談交易，目標鎖定Trey Murphy III或Herb Jones其中之一，但以勇士目前的資產結構來看，幾乎不可能同時換回兩人。
梭哈型操作：Trey Murphy III的代價，幾乎掏空未來
若勇士選擇最激進方案，目標鎖定Trey Murphy III，代價將極為驚人。潛在交易架構勢必以庫明加作為合約配平核心，並搭配Buddy Hield與多枚未來首輪選秀權與互換權，才能讓鵜鶘鬆手。
從鵜鶘角度來看，庫明加並非長期建隊拼圖。球權將優先交由Derik Queen與Jeremiah Fears等年輕後場培養，Zion Williamson仍需要大量持球空間，加上Jordan Poole與未來回歸的Dejounte Murray，庫明加很難在紐奧良取得穩定定位，充其量只是「轉手資產」。
反觀Trey Murphy III，正是勇士體系夢寐以求的側翼拼圖。他具備高效率外線火力、能懲罰closeout、無球跑動意識成熟，與勇士長年強調的傳導、空間與節奏高度契合。問題在於，為了換回一名仍在成長曲線中的射手型前鋒，勇士極可能必須付出三枚首輪選秀權外加多次互換權，等同將後Curry時代的彈性幾乎一次押上。
務實選項：Herb Jones補強防守，但能否改變天花板？
相較之下，Herb Jones是風險較低、但上限也較明確的選項。這名27歲側翼被視為聯盟頂級防守者之一，能鎖定多個位置、製造抄截、改變比賽強度，正是勇士近年最欠缺的元素。
鵜鶘長期將Jones視為非賣品，原因不難理解：任何爭冠球隊都需要這類防守核心。然而在2026年首輪選秀權即將送往老鷹的壓力下，若勇士願意提出「庫明加＋兩枚首輪＋互換權」的方案，理論上仍有談判空間。
但關鍵問題在於：Herb Jones的進攻天花板有限。他能提升防守文化與比賽能量，卻未必能解決勇士當前進攻端過度依賴老將、得分點不足的根本問題。對一支已非爭冠最前線、卻又尚未全面重建的球隊而言，這樣的投資是否值得，仍充滿爭議。
無論是Trey Murphy III或Herb Jones，任何一筆交易都意味著勇士正式承認：庫明加並非未來核心，而是現在必須變現的籌碼。差別只在於，勇士是否願意為了延長Curry時代的競爭窗口，承擔掏空未來的風險。
