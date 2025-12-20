NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間12月21日繼續進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士對戰波鳳凰城太陽的賽事，勇士將要在柯瑞（Stephen Curry）帶領下嘗試終止3連敗。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。

📌鳳凰城太陽（15勝12敗，西區第7）vs.金州勇士（13勝15敗，西區第9）

地點：舊金山
時間：2025年12月21日 9：30

📍比賽重點
金州勇士帶著3連敗的狀態迎戰鳳凰城太陽，期盼在主場止跌回穩。

勇士本季面對分區對手戰績為3勝2敗，在一分差距的比賽中則是1勝2敗。

太陽對上西區球隊戰績為14勝11敗，防守表現排名聯盟第8，每場僅讓對手得到113.9分，並將對手投籃命中率壓制在47.6%。

勇士本季場均得分為113.8分，略低於太陽所允許的113.9分；太陽團隊投籃命中率為46.3%，比勇士本季讓對手投出的46.0%略高0.3%。

這將是雙方本季第3次交手。太陽在12月19日的最近一次對決中，以99比98險勝勇士。該場比賽中，太陽由**Devin Booker攻下25分領軍，勇士則由Jimmy Butler**拿下31分。

📍關鍵球員
Butler本季為勇士平均貢獻19.6分、5.8籃板、4.9助攻與1.6抄截；**Gui Santos**在近10場比賽平均命中2.0記三分球。

Booker場均可為太陽拿下25.1分、4.3籃板；**Dillon Brooks**近10場比賽平均命中4.0記三分球。

📍近10場戰績
勇士：4勝6敗，場均111.9分、45.9籃板、28.4助攻、9.0抄截與3.9阻攻，投籃命中率44.4%，對手場均得分108.7分。

太陽：4勝6敗，場均106.8分、40.2籃板、22.6助攻、11.6抄截與3.3阻攻，投籃命中率44.8%，對手場均得分114.9分。

📍傷兵名單
勇士：Al Horford（背部，缺陣）、Seth Curry（大腿，每日觀察）、Pat Spencer（私人因素，每日觀察）

太陽：Isaiah Livers（臀部，每日觀察）、Grayson Allen（膝蓋，每日觀察）、Jalen Green（腿筋，缺陣）

MATCHUP

 TIME
火箭

   @  金塊

 6:00 AM
獨行俠

   @  76人

 8:00 AM
塞爾提克

   @  暴龍

 8:00 AM
溜馬

   @  鵜鶘

 8:00 AM
黃蜂

   @  活塞

 8:30 AM
巫師

   @  灰熊

 9:00 AM
太陽

   @  勇士

 9:30 AM
魔術

   @  爵士

 10:30 AM
拓荒者

   @  國王

 11:00 AM
湖人

   @  快艇

 11:30 AM
🟡NBA季後賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA季後賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：11:30    2025-2026 NBA籃球賽 LIVE　湖人VS快艇

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

