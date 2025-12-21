我是廣告 請繼續往下閱讀

▲加福德被視為「即插即用」型選擇，具備護框、籃板與空中接力終結能力，且擁有隨隊打進總冠軍賽的經驗。（圖／美聯社／達志影像）

▲克拉克斯頓則被視為三人中身價最高、功能最全面的選項。（圖／美聯社／達志影像）

▲Robert Williams具備成為這三人中影響力最大的潛質，合約相對親民，但長期的傷病史始終是一大隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊本季開局不順，在13勝15敗的戰績下，僅能為西區附加賽名額苦苦掙扎。對於一支陣容逐漸老化、卻仍以爭冠為目標的球隊而言，時間顯然站在他們的對立面。為了扭轉局勢，勇士管理層已被迫正視一個再明顯不過的問題，那就是禁區戰力嚴重不足。即便休賽季簽下霍福德（Al Horford），勇士在禁區的存在感仍幾乎為零。根據聯盟數據，勇士目前禁區得分排名聯盟墊底霍福德，籃板與阻攻數據也僅處於後段班，成為戰績起伏的重要原因之一。NBA名記者Chris Haynes近日在《NBA on Prime》節目中透露，，並點名三位來自戰績不理想球隊的內線，列為交易截止日前的關鍵目標。「我被告知，勇士正在尋找具備身材與運動能力的內線球員，」Haynes表示，「你看看他們的籃板、阻攻與禁區得分，全部都在聯盟後段，禁區得分更是排名最後。所以他們正在尋找一名能跑框、護框的運動型中鋒。」根據消息來源，勇士目前鎖定的三名交易人選分別是——。這三支球隊都不強，因此很有可能放棄即戰力中鋒，來換取會來重建的潛力股。其中，加福德被視為「即插即用」型選擇，具備護框、籃板與空中接力終結能力，且擁有隨隊打進總冠軍賽的經驗。在獨行俠戰績不佳、可能進入調整期的情況下，他被認為是現實可行的交易選項。不過，。他，完美契合勇士防守端講求多功能性的理念。然而，他高達2400萬美元的年薪，也意味著甚至可能牽動巴特勒（Jimmy Butler）等主力輪換。至於威廉斯，則被外界形容為「高風險、高報酬」的賭注。。對於一支本就老化的球隊而言，是否要再承擔額外的健康風險，將是管理層必須深思的問題。消息人士強調，勇士對於補強內線的態度「非常認真」，並正試圖用一筆關鍵交易，讓球隊重返爭冠等級。儘管三名目標各有優缺點、沒有完美解答，但對一支急需改變走向的球隊而言，做出選擇本身，或許已比按兵不動更為重要。