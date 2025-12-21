我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭今（21）日上演了一場甜蜜復仇記！靠著當家球星杜蘭特（Kevin Durant）攻下31分的高效表現，以及超級新人謝潑德（Reed Sheppard）在第三節末段上演瘋狂的「個人一波流」，火箭終場以115：101大勝丹佛金塊，不僅報了本週稍早輸球的一箭之仇，更強勢斬斷了對手的6連勝氣勢。本場比賽火箭隊的外線手感熱得發燙，全隊三分球35投19中，命中率高達54%；反觀金塊隊外線手感急凍，29投僅8中，命中率是慘澹的27%。杜蘭特此役展現巨星價值，三分球6投5中，輕鬆寫意拿下全場最高的31分。隊友史密斯（Jabari Smith）也給予強大火力支援，貢獻5記三分彈、進帳22分。由於金塊防守悍將沃森（Peyton Watson）因軀幹挫傷缺陣，缺乏側翼大鎖的金塊難以限制KD的發揮。比賽的分水嶺出現在第三節尾聲。當時金塊一度將比分追近至66比71，這時新秀謝潑德挺身而出。他先是把握住賈邁爾·穆雷（Jamal Murray）的失誤，連續飆進兩記三分球，隨後再罰進兩球，並在該節結束前再補上一記外線冷箭。謝潑德一人包辦了火箭隊第三節最後的11分，憑一己之力打出一波11比0的攻勢，幫助球隊帶著82比66的領先優勢進入第四節。這位新人全場三分球9投6中，攻下28分，更在比賽末段金塊試圖反撲至10分差時，以一次關鍵抄截後的灌籃徹底殺死比賽懸念。金塊方面，MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）雖繳出25分，穆雷也有16分進帳，但團隊攻勢受阻，無法延續連勝之旅。雪上加霜的是，金塊總教練艾德曼（David Adelman）在第四節剩8分40秒時，因不滿裁判未給予約基奇哨音而激烈抗議，最終遭驅逐出場。這場勝利對火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）來說格外解氣。雙方週一交手時火箭在延長賽惜敗，烏度卡賽後因批評裁判執法而遭聯盟罰款2萬5000美元。如今靠著子弟兵在外線狂轟猛炸，烏度卡這回終於不用再對著裁判抱怨，而是笑著收下勝利。