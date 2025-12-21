我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人以防守悍將著稱的後衛史馬特（Marcus Smart），因情緒控管問題再次付出慘痛代價。NBA 聯盟於今（21）日正式宣布，針對史馬特在週四對戰猶他爵士的比賽中，向裁判比出不雅手勢（中指）的行為，處以3萬5000 美元（約新台幣110萬元）的罰款。這對近期飽受傷兵困擾的湖人來說，無疑是場外的一大紛擾。還原事發經過，當時比賽進行至中場休息，湖人以73比78暫時落後爵士。史馬特在走回休息室的途中，與其中一名執法裁判發生激烈口角，隨後在轉身離去時向該名裁判比出了中指。這個舉動不僅讓他收到一張高額罰單，也被追加一次技術犯規（本季個人第3次），導致下半場開打前，爵士隊獲得一次免費的罰球機會。儘管情緒失控，但史馬特在該場比賽的第四節展現了老將價值，單節飆進3顆三分球、獨拿9分，全場貢獻17分，幫助湖人最終以143比135逆轉擊敗爵士，算是「將功折罪」。這並非史馬特首次因手勢問題受罰。早在 2017 年季後賽期間，他也曾因對看台上的球迷比中指，遭到聯盟罰款2萬5000 美元。這位擁有12年資歷的資深後衛，本季在湖人出賽17場（含11場先發），場均繳出10.6分、2.9助攻、2.5籃板與1.6抄截的數據。但隨著罰單出爐，史馬特肩上的擔子只會更重，因為湖人目前的傷兵名單已亮起紅燈。本週「洛城內戰」對決洛杉磯快艇之戰，湖人原本的先發陣容將有三名大將缺席：後衛里夫斯（Austin Reaves）因左小腿拉傷連續第3場缺陣；當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）因左手肘痠痛連續第2場高掛免戰牌；而前鋒八村壘（Rui Hachimura）也因右腹股溝痠痛而無法出賽（Out）。在主力缺陣的情況下，史馬特必須在攻防兩端承擔更多責任。