球隊老闆與管理層被形容為「開始真正感到焦慮」，並正嚴肅評估是否犧牲未來選秀權，

我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊老闆萊科布（Joe Lacob），最快可能在未來30天內，開始將「後柯瑞時代」的首輪選秀權納入交易談判。

戰績持續低迷的金州勇士，終於傳出高層態度出現轉變。隨著2025-26賽季戰績滑落至13勝15敗，全面押注當下，為柯瑞（Stephen Curry）爭取最後的爭冠窗口。本季表現不如預期，從總教練科爾（Steve Kerr）到當家球星柯瑞，沒有人能完全置身事外。若現況持續，勇士極可能再度迎來一個令人失望的賽季，這也迫使球團重新審視多年來堅持的「雙時間軸（two-timeline）」建隊策略。根據勇士隨隊記者Anthony Slater的消息，Slater指出：「那些『後柯瑞時代』的選秀權，，但接下來一個月，它們將成為熱議話題。這牽涉到Joe對未來十年的藍圖，與當下迫切需求之間的拉鋸。」他也補充，萊科布是一名高度參與決策的老闆，如今外界有理由質疑部分長期的建隊方向，這股壓力也正回到管理層本身。此外，勇士與年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）之間的關係持續緊繃，被視為雙時間軸策略破裂的縮影。在這樣的背景下，從時間點來看，柯瑞現年37歲，但狀態依舊維持在聯盟頂級水準，合約也將持續至2026-27賽季結束。若勇士打算動用2027年之後的選秀權，現在正是最佳時機，既能全力補強，又不會立即影響柯瑞合約期內的操作彈性。。其中，最常被點名的潛在交易目標，正是兩屆NBA MVP得主「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），外界盛傳他「被交易只是時間問題」。勇士是否願意為柯瑞最後一次衝冠機會，押上整個後柯瑞時代的未來，答案或許很快就會揭曉。對這支王朝球隊而言，這不只是一次交易抉擇，而是一場關於方向與時代的豪賭。