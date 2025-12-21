我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA2月5日的交易大限日益逼近，一筆可能震撼聯盟的潛在交易案浮上檯面。根據外媒專欄分析，目前戰績掙扎的達拉斯獨行俠可能會尋求將陣中球星戴維斯（Anthony Davis）交易出去，而多倫多暴龍被視為最合理的落腳處。這筆交易若成真，將讓暴龍一躍成為東區奪冠大熱門。回顧不到一年前，獨行俠才剛透過驚天交易送走「金童」唐西奇（Luka Doncic）換來戴維斯，試圖改變球隊體質。然而，本賽季（2025-26）至今，獨行俠僅繳出11勝17敗的慘澹成績。32歲的戴維斯雖然健康時仍能輕鬆繳出「20分、10籃板」的數據，但他本季已缺席了16場比賽，耐戰度依舊是最大隱憂。專欄分析指出，獨行俠目前擁有被譽為「救世主」的超級新人弗拉格（Cooper Flagg）。為了配合這位年輕核心的成長時間軸，加上2026年是獨行俠近期最後一次能完全掌控自己首輪選秀權的機會（之後至 2031 年皆受限），趁現在將AD交易變現，全力擺爛拚樂透區順位，似乎是明智之舉。對於目前暫居東區第三的暴龍隊而言，這是一個豪賭的機會。美媒建議的交易包裹如下：暴龍獲得： 戴維斯（Anthony Davis）、丹特·艾克森（Dante Exum）獨行俠獲得： RJ·巴瑞特（RJ Barrett）、雅各·伯爾特（Jakob Poeltl）、格雷迪·迪克（Gradey Dick）、未來首輪選秀權、未來首輪互換權這筆交易對獨行俠來說，巴瑞特能補上側翼火力，年輕的迪克雖然近期表現掙扎但仍具投射潛力，符合重建球隊的需求。若交易達成，暴龍將組成由英格拉姆（Brandon Ingram）、巴恩斯（Scottie Barnes）與戴維斯領軍的豪華陣容。雖然失去了巴瑞特可能會讓進攻端的流暢度受損，也面臨空間擁擠的問題，但AD與巴恩斯的聯手，有望打造出除奧克拉荷馬雷霆之外，全聯盟最恐怖的防守體系。不過，分析也提醒，暴龍目前戰績不俗，是否值得為了傷病史豐富的AD梭哈未來資產仍是未知數。或許單純引進像加福德（Daniel Gafford）這樣的替補中鋒來增加深度，會是更保險的選擇。