金州勇士今（21）日對陣鳳凰城太陽再次打出火藥味，但這次的主角不是別人，正是勇士隊火爆浪子「嘴綠」格林（Draymond Green）。他在第二節僅剩10分39秒時，因連續兩次技術犯規遭到驅逐出場，讓原本就處於連敗低潮的勇士隊雪上加霜，這也是格林本季領到的第6次技術犯規，引起勇士球迷的不滿，怒噴聯盟雙標。衝突的導火線發生在一次攻防轉換中。格林先是成功封阻了太陽後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）的進攻，但在隨後跑向進攻端的過程中，兩人發生口角與肢體接觸。就在柯瑞（Stephen Curry）飆進三分球的同時，哨音響起，格林因推擠吉萊斯皮被吹判第一次技術犯規。不滿判決的格林隨即找裁判理論，情緒激動下導致他立刻領到第二次技術犯規，直接被驅逐出場。格林當下情緒難以平復，需由隊友與保全人員攔阻才願意步回休息室，留下4分、3籃板、1助攻與1火鍋的數據。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也因在場邊激烈抗議，隨後被追加一次技術犯規。格林的離場立刻引爆勇士球迷的怒火，社群媒體上充滿了對執法尺度的質疑。許多球迷翻出上一場比賽的爭議畫面，指出太陽隊的布魯克斯（Dillon Brooks）在空中重擊柯瑞腹部卻只領到一級惡意犯規且未被趕出場，痛批聯盟對格林有「差別待遇」。更有球迷拿詹姆斯（LeBron James）做對比，指出詹姆斯在對陣太陽時曾抓住裁判手臂抗議卻獲道歉，而格林僅是言語爭論就遭驅逐，大嘆：「這就是球星待遇的差別。」不過，也有一派聲音認為格林實在太衝動。部分評論指出，身為球隊老將，竟然輕易被像吉萊斯皮這樣的角色球員「搞心態」，格林的情緒控管依然是球隊的不定時炸彈，一名網友表示：「讓吉萊斯皮鑽進他的腦袋裡，看到他墮落成這樣真令人難過。」此戰勇士球星柯瑞得到28分9籃板6助攻，巴特勒（Jimmy Butler）得到25分，即使布克（Devin Booker）狂砍38分，勇士終場以119：116擊退太陽，終止3連敗。