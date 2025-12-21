我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士本季戰績13勝15敗表現不如預期，隨著交易大限逼近，關於球隊該如何補強的傳聞滿天飛。總教練柯爾（Steve Kerr）坦言自己收到了來自四面八方的「建議」，其中不乏一些令人啼笑皆非的球迷來信。柯爾近日在節目上分享，有位球迷瘋狂寄信要他用三個首輪籤去換「庫普（Cooper Kupp）」，讓他一度懷疑勇士是不是要跨界打美式足球了。柯爾在作客前球員托爾伯特（Tom Tolbert）的 Podcast 節目時透露了這段趣事。「去年選秀前，有個傢伙一直寫信給我，叫我趕快向達拉斯報價，用三個首輪選秀權去換『Cooper Kupp』，」柯爾笑著說道。柯爾接著說：「他寄了大概三封信，內容全都寫著 Cooper Kupp。我知道三個首輪肯定能換到Cooper Kupp（NFL 洛杉磯公羊隊知名外接手），但如果要換的是弗拉格（Cooper Flagg），那我可不認為會發生。」顯然，這位熱心的球迷將目前效力於達拉斯獨行俠超級新人弗拉格，與NFL球星搞混了。不過，這筆交易建議在現實中更是天方夜譚。弗拉格本季表現驚人，近期才剛對猶他爵士狂轟42分，是年度最佳新秀的熱門人選。更何況，獨行俠才剛經歷將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人的陣痛期，雖然他們幸運地以 1.8% 的機率抽中狀元籤選進弗拉格，但絕不可能輕易放走這位新的建隊基石。柯爾直言，就算勇士拿出格林（Draymond Green）或吉米·巴特勒（Jimmy Butler）當籌碼，獨行俠也絕對不會點頭。撇開球迷的荒謬建議，勇士隊確實正在尋求補強。儘管當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出後手感火燙，但球隊勝率仍跌破五成。根據知名記者克里斯·海恩斯（Chris Haynes）爆料，勇士目前的補強首選是「運動型中鋒」。「他們正在尋找一名具備運動能力的長人，據消息來源透露，目標名單包括加福德（Daniel Gafford）、尼克克拉克斯頓（Nic Claxton）以及威廉斯（Robert Williams），」海恩斯指出。目前勇士陣中的長人如老將霍福德（Al Horford）與新秀波斯特（Quinten Post）多以投射見長，除了身材較矮小的裴頓二世（Gary Payton II）外，缺乏真正的「空中作業」威脅。若能引進一名能吃餅、護框的長人，不僅能活化柯瑞與格林的擋拆進攻，也能讓格林回到更熟悉的四號位遊走。