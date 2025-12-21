台北捷運日前發生隨機攻擊事件，造成4死，其中一死是兇嫌本人，引發社會譁然。百老匯音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》製作人陳午明表示，當晚有觀眾就在現場，驚恐地趕來看表演，坐定後仍心有餘悸，驚魂未定。劇組獲知此事後，特別在演出尾聲加碼獻唱劇中名曲〈There will be light〉（終將見光），希望能以歌曲接住受到驚嚇的心靈，並且送光給社會。
陳午明表示，「發生這樣的事，是很大的震盪，我們也都感受到衝擊，希望像〈There will be light〉的歌詞一樣，讓我們在光中慢慢修復和復原。」從事件發生的當晚，劇組一連兩天晚上的演出，都獻唱這首歌，獲得觀眾迴響。
直視身心精神議題 普立茲獎傳奇佳作
《NEXT TO NORMAL近乎正常》劇情描述一個因喪親而受創的家庭，母親深陷躁鬱症掙扎、父親壓抑情緒維持表面正常，女兒則在被忽視的陰影中成長。全劇以強烈的搖滾節奏，寫實刻畫憂鬱症、藥物依賴與家庭關係。
該劇自2009年首演後獲得11項東尼獎提名，最終奪下最佳原創音樂、最佳編曲、最佳女主角，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇，與《RENT吉屋出租》、《HAMILTON漢彌爾頓》齊名。
台美實力派卡司聯手 打造無障礙沉浸體驗
在台演出版本，由活性界面製作取得授權，推出台灣重製版，邀請台美演員。此次演出由2023年卡司回歸，導演孫自怡與音樂總監張玉玫攜手，特邀旅美演員張雅涵、百老匯美籍演員Ellis Gage，還有台灣實力派戰將江翊睿、鍾琪、賈培德（德仔）、楊宣哲同台飆戲。全英語演出加上中文字幕，讓觀眾能無障礙地沉浸於劇情。
對於此次重演，製作人陳午明表示：「這齣戲像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。以音樂擁抱脆弱，讓觀眾看見愛與理解如何在傷口中綻放。」劇組也透露，今日台北場演出結束後，在台灣會暫時不再演出，因還有許多作品需要製作。
〈There will be light〉中英歌詞
We need some light 我們需要光
First of all, we need some light 首先，我們需要一點光
You can't sit here in the dark 你不能就這樣坐在黑暗裡
And all alone, it's a sorry sight 獨自一人，這畫面令人心碎
It's just you and me 現在只剩下我和你
We'll live, you'll see 相信我，我們會活下去
Night after night 夜復一夜
We'd sit and wait for the morning light 我們總是坐著等候晨曦
But we've waited far too long 但我們已經等待太久
For all that's wrong to be made right 等這一切錯誤被導正
Day after day 日復一日
Wishing all our cares away 祈禱煩惱都能消散
Trying to fight the things we feel 試著對抗內心的感受
But some hurts never heal 但有些傷口永不癒合
Some ghosts are never gone 有些幽魂揮之不去
But we go on 但我們繼續前行
We still go on 依然繼續前行
And you find some way to survive 你總會找到生存之道
And you find out you don't have to be happy at all 接著你會發現，你不必非得快樂
To be happy you're alive 也能為活著本身感到喜悅
Day after day 日復一日
Give me clouds and rain and gray 給我烏雲、雨水和灰暗
Give me pain, if that's what's real 若痛苦才是真實的，那就給我痛苦
It's the price we pay to feel 這是為了擁有感覺，所必須付出的代價
The price of love is loss 愛的代價，就是失去
But still we pay 但我們仍願付出
We love anyway 無論如何都要去愛
And when the night has finally gone 當長夜終於逝去
And when we see the new day dawn 當我們看見新的一天破曉
We'll wonder how we wandered for so long, so blind 我們將納悶為何曾迷惘這麼久，如此盲目
The wasted world we thought we knew 那個我們自以為熟知卻荒廢的世界
The light will make it look brand new 光芒將使它煥然一新
So... 所以...
Let it, let it 讓它，讓它
Let it, let it 讓它，讓它
Let it shine, shine, shine 讓光芒照耀、閃耀、照亮吧
Day after day, day after day 日復一日，日復一日
We'll find the will to find our way 我們將找到意志，尋回我們的路
Knowing that the darkest skies will someday see the sun 深信最黑暗的天空，終將看見太陽
When our long night is done 當我們漫長的黑夜結束
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
When we open up our light 當我們釋放內心的光芒
Sons and daughters, husbands, wives 兒女們、丈夫們、妻子們
Can fight that fight 都能挺過那場戰鬥
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
我是廣告 請繼續往下閱讀
直視身心精神議題 普立茲獎傳奇佳作
《NEXT TO NORMAL近乎正常》劇情描述一個因喪親而受創的家庭，母親深陷躁鬱症掙扎、父親壓抑情緒維持表面正常，女兒則在被忽視的陰影中成長。全劇以強烈的搖滾節奏，寫實刻畫憂鬱症、藥物依賴與家庭關係。
該劇自2009年首演後獲得11項東尼獎提名，最終奪下最佳原創音樂、最佳編曲、最佳女主角，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇，與《RENT吉屋出租》、《HAMILTON漢彌爾頓》齊名。
台美實力派卡司聯手 打造無障礙沉浸體驗
在台演出版本，由活性界面製作取得授權，推出台灣重製版，邀請台美演員。此次演出由2023年卡司回歸，導演孫自怡與音樂總監張玉玫攜手，特邀旅美演員張雅涵、百老匯美籍演員Ellis Gage，還有台灣實力派戰將江翊睿、鍾琪、賈培德（德仔）、楊宣哲同台飆戲。全英語演出加上中文字幕，讓觀眾能無障礙地沉浸於劇情。
對於此次重演，製作人陳午明表示：「這齣戲像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。以音樂擁抱脆弱，讓觀眾看見愛與理解如何在傷口中綻放。」劇組也透露，今日台北場演出結束後，在台灣會暫時不再演出，因還有許多作品需要製作。
〈There will be light〉中英歌詞
We need some light 我們需要光
First of all, we need some light 首先，我們需要一點光
You can't sit here in the dark 你不能就這樣坐在黑暗裡
And all alone, it's a sorry sight 獨自一人，這畫面令人心碎
It's just you and me 現在只剩下我和你
We'll live, you'll see 相信我，我們會活下去
Night after night 夜復一夜
We'd sit and wait for the morning light 我們總是坐著等候晨曦
But we've waited far too long 但我們已經等待太久
For all that's wrong to be made right 等這一切錯誤被導正
Day after day 日復一日
Wishing all our cares away 祈禱煩惱都能消散
Trying to fight the things we feel 試著對抗內心的感受
But some hurts never heal 但有些傷口永不癒合
Some ghosts are never gone 有些幽魂揮之不去
But we go on 但我們繼續前行
We still go on 依然繼續前行
And you find some way to survive 你總會找到生存之道
And you find out you don't have to be happy at all 接著你會發現，你不必非得快樂
To be happy you're alive 也能為活著本身感到喜悅
Day after day 日復一日
Give me clouds and rain and gray 給我烏雲、雨水和灰暗
Give me pain, if that's what's real 若痛苦才是真實的，那就給我痛苦
It's the price we pay to feel 這是為了擁有感覺，所必須付出的代價
The price of love is loss 愛的代價，就是失去
But still we pay 但我們仍願付出
We love anyway 無論如何都要去愛
And when the night has finally gone 當長夜終於逝去
And when we see the new day dawn 當我們看見新的一天破曉
We'll wonder how we wandered for so long, so blind 我們將納悶為何曾迷惘這麼久，如此盲目
The wasted world we thought we knew 那個我們自以為熟知卻荒廢的世界
The light will make it look brand new 光芒將使它煥然一新
So... 所以...
Let it, let it 讓它，讓它
Let it, let it 讓它，讓它
Let it shine, shine, shine 讓光芒照耀、閃耀、照亮吧
Day after day, day after day 日復一日，日復一日
We'll find the will to find our way 我們將找到意志，尋回我們的路
Knowing that the darkest skies will someday see the sun 深信最黑暗的天空，終將看見太陽
When our long night is done 當我們漫長的黑夜結束
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
When we open up our light 當我們釋放內心的光芒
Sons and daughters, husbands, wives 兒女們、丈夫們、妻子們
Can fight that fight 都能挺過那場戰鬥
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光
There will be light 終將見光