▲百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》談論身心疾病的醫病與家庭關係。（圖／活性界面製作提供）

台北捷運日前發生隨機攻擊事件，造成4死，其中一死是兇嫌本人，引發社會譁然。百老匯音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》製作人陳午明表示，當晚有觀眾就在現場，驚恐地趕來看表演，坐定後仍心有餘悸，驚魂未定。劇組獲知此事後，特別在演出尾聲加碼獻唱劇中名曲〈There will be light〉（終將見光），希望能以歌曲接住受到驚嚇的心靈，並且送光給社會。陳午明表示，「發生這樣的事，是很大的震盪，我們也都感受到衝擊，希望像〈There will be light〉的歌詞一樣，讓我們在光中慢慢修復和復原。」從事件發生的當晚，劇組一連兩天晚上的演出，都獻唱這首歌，獲得觀眾迴響。《NEXT TO NORMAL近乎正常》劇情描述一個因喪親而受創的家庭，母親深陷躁鬱症掙扎、父親壓抑情緒維持表面正常，女兒則在被忽視的陰影中成長。全劇以強烈的搖滾節奏，寫實刻畫憂鬱症、藥物依賴與家庭關係。該劇自2009年首演後獲得11項東尼獎提名，最終奪下最佳原創音樂、最佳編曲、最佳女主角，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇，與《RENT吉屋出租》、《HAMILTON漢彌爾頓》齊名。在台演出版本，由活性界面製作取得授權，推出台灣重製版，邀請台美演員。此次演出由2023年卡司回歸，導演孫自怡與音樂總監張玉玫攜手，特邀旅美演員張雅涵、百老匯美籍演員Ellis Gage，還有台灣實力派戰將江翊睿、鍾琪、賈培德（德仔）、楊宣哲同台飆戲。全英語演出加上中文字幕，讓觀眾能無障礙地沉浸於劇情。對於此次重演，製作人陳午明表示：「這齣戲像是一封寫給精神健康與家庭關係的公開信。以音樂擁抱脆弱，讓觀眾看見愛與理解如何在傷口中綻放。」劇組也透露，今日台北場演出結束後，在台灣會暫時不再演出，因還有許多作品需要製作。