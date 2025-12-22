我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（22）日娛樂搶先看：福原愛離婚江宏傑後，透露今年夏天已經和約會對象「橫濱男子」再婚，且懷上了對方的孩子；「姐姐」謝金燕在社群透露34年前曾碰上一場嚴重的車禍，她表示隨著年齡增長，當初受傷的後遺症越來越明顯，「能活著已驚是奇蹟」；范姜彥豐離婚粿粿之後，日前在社群有感而發，「生活被重新定義，重新開始」。福原愛在2021年宣布和台灣桌球好手江宏傑離婚，近日她接受日媒採訪時透露，自己在夏天時已經和男朋友登記結婚，且懷上了對方的孩子，她透露這是她第一次在日本生孩子，「我自己也對現在的狀況感到驚訝，不過多了家人、迎接新生命，讓我非常開心。」而男方身分也曝光，是她之前被媒體拍到的約會對象「橫濱男子」。50歲的謝金燕17歲時曾發生過一場嚴重車禍，當時的她脊椎移位、多處骨頭斷裂，甚至被醫生告知要坐一輩子輪椅，不過她只用2年就重回演藝圈。昨日是那場車禍34週年的日子，她感慨發文，表示隨著年紀增長那時車禍的後遺症越來越明顯，但她也感謝宇宙給的第二次機會，「能活著已是萬幸」。范姜彥豐10月底指控老婆粿粿婚內出軌王子邱勝翊，女方事後發出17分鐘澄清影片，一來一往展開激戰，掀起許多討論。事發後2個月，范姜彥豐日前在社群發文吐露心聲，「生活被重新定義，重新出發。」