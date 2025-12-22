日本職棒重砲村上宗隆以2年總額3400萬美元加盟芝加哥白襪，美國主流權威媒體對此幾乎一致給出高度肯定的評價，認為這筆簽約不僅風險極低，甚至可能成為白襪重建期的「神操作」。儘管此前有質疑他三振率過高的批評，但包括《The Athletic》、ESPN、MLB官方網站與《USA Today》在內，皆直言這是一筆「物超所值」的投資。
不擔心村上宗隆是盲砲 ESPN打「A+」
《The Athletic》分析指出，村上宗隆即便在2025年日職賽季歷經手肘手術、僅出賽56場、224個打席，仍敲出22支全壘打，這個數字已追平白襪上季隊內全壘打王雷寧・索沙（Lenyn Sosa）。報導強調，村上的擊球初速與純粹長打能力達到菁英等級，並非仰賴日本球場尺寸的「灌水型數據」。雖然外界對他的三振率與守備仍有疑慮，但以現今MLB趨勢來看，只要具備極致長打火力與選球能力，高三振並非致命傷。
ESPN更是直接給出「A+」的最高評分，形容白襪僅用有限的價碼條件，就換取一位有機會成長為聯盟頂級中軸打者的潛力股。ESPN指出，白襪農場內已有多名年輕內野新秀，這筆短約讓球團能在不背負長期風險的情況下，耐心觀察村上是否能兌現成為「當家四棒」的上限；一旦成功，無論是作為未來核心，或在交易截止日前換取重建資產，彈性都極高。
美媒：這是一筆零分險操作
《USA Today》名記者鮑伯・奈汀格爾（Bob Nightengale）則形容這是「No-risk, best deal（零風險的最佳合約）」，認為村上不只補上白襪長期缺乏的重砲火力，也能在票房與關注度層面，成為球隊新的門面。MLB官網也罕見形容，白襪這筆操作在芝加哥體壇的聲量，甚至可與NFL熊隊的經典逆轉勝相提並論。
綜合美媒觀點，好評的關鍵在於價格與時機，白襪能用2年3400萬美元的條件測試他的天花板，無論結果如何都具備進可攻、退可守的空間。正如ESPN所言，如果這次挑戰成功，未來回頭看，其他球隊恐怕只會後悔自己當初看見的是「村上做不到什麼」，而不是「他有機會做到什麼」。
消息來源：The Athletic、ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
《The Athletic》分析指出，村上宗隆即便在2025年日職賽季歷經手肘手術、僅出賽56場、224個打席，仍敲出22支全壘打，這個數字已追平白襪上季隊內全壘打王雷寧・索沙（Lenyn Sosa）。報導強調，村上的擊球初速與純粹長打能力達到菁英等級，並非仰賴日本球場尺寸的「灌水型數據」。雖然外界對他的三振率與守備仍有疑慮，但以現今MLB趨勢來看，只要具備極致長打火力與選球能力，高三振並非致命傷。
ESPN更是直接給出「A+」的最高評分，形容白襪僅用有限的價碼條件，就換取一位有機會成長為聯盟頂級中軸打者的潛力股。ESPN指出，白襪農場內已有多名年輕內野新秀，這筆短約讓球團能在不背負長期風險的情況下，耐心觀察村上是否能兌現成為「當家四棒」的上限；一旦成功，無論是作為未來核心，或在交易截止日前換取重建資產，彈性都極高。
《USA Today》名記者鮑伯・奈汀格爾（Bob Nightengale）則形容這是「No-risk, best deal（零風險的最佳合約）」，認為村上不只補上白襪長期缺乏的重砲火力，也能在票房與關注度層面，成為球隊新的門面。MLB官網也罕見形容，白襪這筆操作在芝加哥體壇的聲量，甚至可與NFL熊隊的經典逆轉勝相提並論。
綜合美媒觀點，好評的關鍵在於價格與時機，白襪能用2年3400萬美元的條件測試他的天花板，無論結果如何都具備進可攻、退可守的空間。正如ESPN所言，如果這次挑戰成功，未來回頭看，其他球隊恐怕只會後悔自己當初看見的是「村上做不到什麼」，而不是「他有機會做到什麼」。