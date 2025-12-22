金州勇士本季輪換略嫌混亂，由於戰績不理想，教練團不斷更動調度方式，希望能找到最佳化學反應。向來以鐵人形象著稱的希爾德（Buddy Hield），在日前對上鳳凰城太陽的比賽中意外跌出輪換名單，不僅未獲上場機會（DNP），也正式中斷個人生涯連續199場例行賽出賽的紀錄，無緣衝擊「連續200場出賽」的里程碑，引發聯盟與美媒高度關注。美媒《Nbaanalysis》認為，這是希爾德即將遭到交易的前兆，直言他CP值不錯的合約，可能成為交易籌碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
希爾德無緣連續200場出賽　科爾將他DNP

希爾德生涯三分命中率高達39.5%，高居NBA歷史三分球命中數前15名，上季更出賽82場，過去多個賽季至少出賽80場以上，被視為聯盟少見的「鐵人射手」。也因此，當他加盟勇士時，外界普遍認為他將完美契合勇士講求空間與耐戰度的體系。

然而進入2025-26賽季後，希爾德表現明顯下滑，場均僅7.9分，三分命中率跌至32%，逐漸失去原有定位。最終在對太陽一戰中，他完全未被啟用，正式讓長達199場的出賽紀錄畫下句點。

勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後也親自說明這項艱難決定：「我用理查德（Will Richard）取代了他的位置。我事前有跟Buddy說，這真的讓我很難受，他有連續199場出賽的紀錄，那是聯盟最長的紀錄之一。我非常喜歡Buddy的一點是，他每一晚都準備好，他是最棒的隊友。」

▲前鋒Buddy Hield化身救世主，搶七大戰狂砍33分，幫助金州勇士隊晉級。這看在Klay Thompson眼哩，是否心中泛起絲絲悔意？（圖／美聯社／達志影像）
▲希爾德最終在對太陽一戰中，他完全未被啟用，正式讓長達199場的出賽紀錄畫下句點。（圖／美聯社／達志影像）
位置被理查德搶走　美媒：認為恐遭交易

科爾同時補充，近期被冰了數場的菜鳥理查德必須重新獲得機會，而事實也證明這次調度立竿見影。理查德在希爾德缺陣下爆發，拿下20分、三分球4投4中，成為比賽關鍵角色，也讓教練團更難回頭。

隨著理查德崛起，加上勇士近期補進老將射手小柯瑞（Seth Curry），美媒《Nbaanalysis》認為希爾德在勇士的未來開始動搖。文中稱，33歲的希爾德正面臨上場時間被壓縮的現實，其價值900萬美元的到期合約，反而可能成為勇士交易市場上的理想籌碼。

儘管科爾公開表態仍信任希爾德，並強調「他的機會總會再來」，但在輪換已經出現結構性改變的情況下，聯盟圈內解讀，這次DNP恐怕不只是單場調度，而是勇士評估是否啟動交易的關鍵訊號。

▲金州勇士今（7）日在Stephen Curry於上半場傷退的情況下，靠著團隊發揮與Buddy Hield砍下24分的關鍵爆發，最終以99：88力克明尼蘇達灰狼，搶下西區次輪季後賽首戰，大比分取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲33歲的希爾德正面臨上場時間被壓縮的現實，其價值900萬美元的到期合約，反而可能成為勇士交易市場上的理想籌碼。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：Nbaanalysis

NBA相關報導：

NBA／湖人史馬特對裁判怒比中指！遭重罰110萬　可購入RAV休旅車

NBA／格林遭驅逐、柯瑞砍28分！勇士119：116擊敗太陽　終止3連敗

NBA／祖巴茨左腳踝二級扭傷！至少缺席3周　快艇內線戰力拉警報

相關新聞

NBA／科爾深情告白：「我永遠不會離開柯瑞！」2人勇士生涯已綁定

勇士鎖定弗拉格！拿出3首輪換　柯爾闢謠荒謬傳聞：獨行俠不會賣

NBA／勇士新星理查德太猛！出賽19分鐘砍20分　科爾：是我的功勞

NBA／前勇士榜眼重返聯盟！與溜馬簽10天短約　不想就此被當水貨