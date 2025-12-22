我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪持續調整陣容，據美媒綜合報導，紅襪已與聖路易紅雀達成一筆「1換3交易」協議，換回強打一壘手康崔拉斯（Willson Contreras），正式補上長期懸缺的一壘戰力。根據《USA TODAY》記者Bob Nightengale指出，紅襪將承擔康崔拉斯合約中4150萬美元裡的3350萬美元薪資。紅雀則換得3名投手資產，包括右投Hunter Dobbins，以及兩名右投潛力新秀Yhoiker Fajardo與Blake Aita。此外，交易中還包含800萬美元現金補償給紅襪。不過由於康崔拉斯合約中設有交易否決權，此案仍須本人點頭與球團正式公告才能完成。隨著康崔拉斯到位，紅襪也被視為將中止與亞利桑那響尾蛇洽談馬提（Ketel Marte）的交易談判。Nightengale透露，紅襪高層已決定轉向成本與年限更可控的方案。相較於尚有6年以上長約在身的Marte，康崔拉斯合約剩餘年限較短，且包含2028年的球隊選項，更符合紅襪現階段的操作彈性。現年33歲的康崔拉斯在2022年以自由球員身分加盟紅雀，生涯累積172支全壘打、548分打點、526得分。2025賽季他為紅雀出賽期間敲出20轟、80分打點、70得分，具備穩定的長打火力與約.800 OPS水準，被外界看好將直接成為紅襪的先發一壘手。整體而言，這筆交易被評價為紅襪「務實但有效」的補強選擇。雖然等同於暫時退出馬提的競逐戰，但紅襪仍持續與布雷格曼（Alex Bregman）方面保持聯繫，後續是否還有重量級補強，仍有待觀察。對紅襪而言，至少在進攻端，他們已先一步補上關鍵拼圖。