洛杉磯道奇在2025年交易截止日前的一筆操作，如今被證實是「越看越划算」。道奇隊媒《Dodgers Way》直言，道奇當初將右投達斯汀梅（Dustin May）交易至波士頓紅襪，卻成功換回兩名系統前30名的新秀外野手，堪稱一次近乎「搶劫等級」的交易。根據道奇內部人士說法達斯汀梅在明星賽前後因傷兵陸續回歸、加上自身狀態下滑，已逐漸被擠出輪值，甚至本人也坦言感覺自己「跌出輪換」。然而，道奇仍成功說服紅襪，僅以這名短期租借投手，換回外野新秀蒂布斯三世（James Tibbs III）與埃爾哈德（Zach Ehrhard）兩名潛力股。蒂布斯是6月迪佛斯交易得到的籌碼之一，到了道奇體系期間，他於2A塔爾薩（Tulsa）火力全開，36場比賽繳出打擊率.269、OPS .900、7轟、32分打點的亮眼成績。埃爾哈德同樣不遑多讓，30場比賽敲出.282打擊率、OPS .857。兩人目前在道奇農場排名分別為第8與第27名。《The Athletic》道奇隨隊記者Fabian Ardaya也指出，相較於道奇原本的四大外野頂級新秀（Josue De Paula、Zyhir Hope、Eduardo Quintero、Mike Sirota），蒂布斯與埃爾哈德反而更有機會在短期內升上大聯盟，最快甚至可能在明年就看到他們亮相。反觀另一端，紅襪則被外界質疑「付出過高代價」去得到達斯汀梅。消息指出，梅之後拿到一紙1年1250萬美元、2027年附帶2000萬美元共同選項的合約，對比他在道奇時僅213萬美元年薪，也讓這筆交易的天秤更明顯傾斜。綜合多方評價，道奇這筆交易截止日前的操作，隨著時間推移，只顯得更加精準。正如《Dodgers Way》所形容的那樣——道奇不只是贏了，而是大贏特贏。