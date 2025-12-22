透過入札制度挑戰大聯盟的日本重砲村上宗隆，最終在交涉期限前與芝加哥白襪簽下2年總值3400萬美元（約合新台幣10.7億元）的合約，與外界都出的預期有所落差，也在日本與美國掀起熱烈討論。有人認為日本野手失去大聯盟球隊的信任，原因是目前在波士頓紅襪效力的吉田正尚。
吉田正尚是前例 影響村上宗隆
原本被看好有機會挑戰破億美元身價的村上，卻因為三振率偏高、守備評價不穩等疑慮，導致市場熱度不如預期，甚至一度傳出可能留在日本。最終，他選擇以短約加入近年戰績低迷的白襪，採取先證明自己，再拚下一份大約。
對此，美媒分析指出，吉田正尚的案例，確實讓MLB球團在評估來自NPB的左打型強打者時變得更加保守。吉田在2022年休季與紅襪簽下5年8500萬美元的大型合約，但因守備負擔與傷勢問題，始終未能完全展現預期中的打擊影響力，合約也多次成為交易談判的「絆腳石」。MLB官網便直言：「村上的合約年限與平均年薪，明顯低於吉田的水準，這是否代表球團對NPB野手的信任度正在下降？」
日本球迷之間也出現大量討論，有人點出：「這樣的情況，其實早有前例。」不少人聯想到青木宣親當年挑戰大聯盟時，正好碰上西岡剛在MLB表現不如預期，導致青木在簽約前還必須接受實戰測試。最終，青木仍靠表現證明身價，但過程顯然比預期艱辛。
日本野手評價下滑？球迷有這樣的聲音
當然，也有聲音認為，村上與吉田的打擊型態並不完全相同，將兩人直接劃上等號並不公平；更有人指出，像 大谷翔平 一樣，三振率本身並非致命問題，關鍵仍在於是否能適應高品質速球、建立穩定的上壘與長打輸出。
類似的聲音如下：「日本野手的整體評價因此急速下滑，這恐怕也影響到了村上的合約條件」、「三振率偏高的問題，或許也和吉田選手在紅襪未能超越日本時期的表現有很大關係」、「讓我想起青木宣親當年加盟釀酒人時的情況。當時因為先挑戰MLB的西岡剛沒有留下理想的成績，受到那個影響，青木在簽約前甚至被要求接受實戰測試」、「或許也有不少球迷會想『竟然是白襪啊……』，但最重要的還是有MLB球隊願意和他簽約」、「加入競爭不那麼激烈的弱小球團，可以爭取到適應的時間，對選手本身來說或許是件好事吧？」。
整體而言，這份「小合約」並不等於低評價，反而更像是一張試金石。在競爭壓力相對較低的白襪，村上若能穩定輸出、修正弱點，兩年後重返自由市場，仍有機會為自己爭取真正的「大型合約」。
消息來源：MLB
