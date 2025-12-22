NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場再度出現爆炸性想像空間。隨著交易截止日接近，美國媒體《The Sporting News》分享了一筆涉及四支球隊的重磅交易構想正在聯盟內部被討論，亮點是戴維斯（Anthony Davis）可能轉戰金州勇士，與柯瑞（Stephen Curry）聯手，而洛杉磯湖人同樣被捲入其中。雖然看似狂想，但是《The Sporting News》也指出，今年初唐西奇（Luka Doncic）發生後，一切重量級交易皆有可能。
美媒《The Sporting News》指出，距離唐西奇被交易至湖人、換回戴維斯已經將近一年時間，事後回顧，外界普遍認為湖人在那筆交易中佔盡上風。反觀戴維斯來到獨行俠後，傷病問題再度浮現，也讓他的未來充滿不確定性。
AD傷病纏身 獨行俠動向引發聯盟關注
截至目前，戴維斯（Anthony Davis）本季僅為達拉斯獨行俠出賽13場，並多次因傷缺陣。報導指出，若Davis無法穩定回到場上，獨行俠勢必得重新評估他的定位，甚至不排除再次將其擺上交易檯面。在12月初的一篇文章中，ESPN分析認為，像戴維斯這樣等級的球星，若真的進入市場，勢必引發多隊競逐，而勇士正是潛在買家之一。
ESPN名記Kevin Pelton提出一套具體的四方交易藍圖，內容如下：
◾勇士得到：戴維斯、普拉姆利（Mason Plumlee）
◾獨行俠得到：格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、勇士2026年首輪選秀權
◾湖人得到：希爾德（Buddy Hield）
◾黃蜂得到：克雷貝爾（Maxi Kleber）、科奈特（Dalton Knecht）
Pelton指出，勇士即便在格林上場時仍維持競爭力，但他的投籃效率已下滑至生涯新低。戴維斯的到來，將補上勇士多年來渴望的高水準擋拆終結者與禁區威脅，同時還能透過多方交易結構，在薪資上達到節省效果。
柯瑞＋AD＋巴特勒 最後一搏的冠軍藍圖？
若交易成真，柯瑞與戴維斯的雙核心組合，搭配巴特勒（Jimmy Butler）作為第三進攻選項，將讓勇士在季後賽對戰中極難被防守。即便三人年齡偏高，但經驗與關鍵球能力，仍足以讓任何對手頭痛。
另一方面，庫明加在勇士的角色始終未能完全確立，近期甚至出現DNP（未上場）的狀況。美媒直言，若能藉由送走（Anthony Davis與格林，換取一次「最後的冠軍衝刺機會」，勇士管理層勢必會認真評估。
雖然此前已有消息稱，認為觸及格林的交易都必須要經過他、科爾和柯瑞同意，因此實際上接近非賣品，而且勇士球團也暫時無義賣他。但報導也提醒——「別忘了唐西奇當初是怎麼離開湖人的。」在如今的NBA，一切皆有可能。
消息來源：The Sporting News
