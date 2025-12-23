我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基的休賽期至今幾乎毫無動靜，而這樣的沉默，正在快速消磨球迷的耐心。當外界期待球隊高層出面釋疑、展現方向時，總教練布恩（Aaron Boone）近日的公開回應，卻被美媒《》形容為「毫無內容」，不僅未能安撫球迷情緒，反而讓絕望感持續擴大。自11月以來，洋基在自由市場與交易市場幾乎全面缺席，多個被視為「可輕易補強」的目標接連被其他球隊搶走，牛棚與先發輪值的漏洞卻依舊存在。與此同時，美聯東區的競爭對手如藍鳥、金鶯積極出手補強，更加凸顯洋基的停滯不前。布恩日前出席社區活動時，被問及洋基是否可能與自由市場投手今井達也接觸，卻僅回應一句「我不知道」，讓不少球迷錯愕。這樣的回答，被美媒批評為「完全沒有方向感」，甚至讓人懷疑洋基是否真的有一套完整的休賽期計畫。此外，當被問到內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）否仍在球隊未來藍圖中時，布恩雖先表示「我認為是」，但隨後補充的說法被形容為前後矛盾、避重就輕，進一步削弱外界信心。更引發爭議的是，布恩暗示球隊可能在2026年讓羅薩里歐（Amed Rosario）嘗試一壘守備。儘管羅薩里歐具備多守位經驗，甚至曾短暫登板投球，但生涯從未守過一壘，這項構想立刻遭到球迷與媒體質疑。《Yanks Go Yard》直言，這樣的安排，很難彌補洋基先前在自由市場中「低估並錯失」像貝林傑（Cody Bellinger）這類成熟一壘解答的失誤，也讓外界更加看不出球隊的長期規劃。在總管卡許曼（Brian Cashman）長時間未有實質動作的情況下，布恩原本被期待能成為穩定軍心的聲音，但目前看來，他的發言反而成為壓垮球迷信心的最後一根稻草。《Yanks Go Yard》總結指出，洋基如今看起來不是在下一盤大棋，而是「錯過了一個又一個簡單機會後，仍拿不出說法」。究竟這是高層刻意的耐心布局，還是真正的方向迷失，答案尚未揭曉，但可以確定的是在布恩這番毫無說服力的回應之後，洋基球迷已經很難再對這個休賽期抱有任何期待。