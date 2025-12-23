洛杉磯道奇再度站上世界之巔，而隨之而來的，則是一張足以震撼整個大聯盟的帳單。根據《Dodgers Way》報導，道奇在2025年所需繳納的豪華稅高達1.69億美元（約合新台幣53.2億元），不僅創下美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）史上最高紀錄，甚至超過十多支球隊的整體薪資總額，也正式讓道奇超越紐約洋基，成為自2003年豪華稅制度實施以來，累計繳納金額最高的球隊。然而，對道奇而言，這筆錢並不是「負擔」，而是奪冠的證明。
豪華稅數字背後的真正意義
長年以來，豪華稅經常被貼上負面標籤——花錢等於買冠軍、破壞競爭平衡、成為反派角色。但道奇用實際行動證明，旗幟不會因為節省而升起，冠軍也不會附帶退費單。道奇剛完成世界大賽二連霸，管理層非但沒有踩煞車，反而更大力投入，持續複製成功模式。這筆破紀錄的豪華稅，並非衝動揮霍，而是有計畫、長期且清楚目標的投資。
球團高層深知，爭冠窗口並非理論上的未來，而是稍縱即逝的現在。他們選擇不浪費巔峰戰力、不犧牲動能，也不為了所謂的「彈性」而後退。
1億6940萬美元代表的，並不只是一個驚人的金額，而是代表著每年10月準時報到的季後賽門票，為他們買來了幾乎沒有明顯短板的完整陣容，除了一群超級球星之外，還有深度支撐，組建的基礎建設與球探、養成體系的全面到位，以及一個真正渴望勝利的老闆團隊。
道奇單一球隊的豪華稅金額，甚至高於接下來7支豪華稅球隊的總和（其中也包含大都會）。
道奇肯花錢 隊媒和球迷都大讚
《Dodgers Way》評價道，其他球隊喜歡談「永續經營」，卻往往只維持在勉強不墜的層級。道奇之所以能長年維持競爭力，正是因為他們願意花錢，並將爭冠視為常態，而非一次性的實驗。
「道奇其實可以選擇省錢、重置豪華稅、對外宣稱「已經做得夠多了」。但他們沒有。相反地，他們選擇再加碼，而結果也比任何爭論都來得直接。」《Dodgers Way》寫道，「當外界驚呼這筆天價數字時，道奇球迷大可微笑以對。因為那代表的不是過度，而是確定性——確定老闆全力支持、確定贏球是唯一優先順序，也確定10月不是奢望的期待，而是一種穩定達成的目標。」
消息來源：Dodgers Way
道奇肯花錢 隊媒和球迷都大讚
