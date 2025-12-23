我是廣告 請繼續往下閱讀

前美國職棒大聯盟明星捕手、指定打擊馬丁尼茲（Víctor Martínez），在12月23日迎來47歲生日。這位來自委內瑞拉的左右開弓強打者，生涯橫跨19個大聯盟賽季，不僅是當代最穩定的打擊型捕手之一，更以高打擊率、關鍵時刻的沉穩表現，成為無數球迷心中的經典名字。馬丁尼茲於2002年登上大聯盟，生涯效力過印地安人（現守護者）、紅襪與老虎等隊，逐步從主戰捕手轉型為一壘手與指定打擊，成功延長巔峰期。他最大的標誌，正是幾乎沒有破綻的左右開弓打擊能力，以及對好球帶極為精準的判斷。不同於追求長打數據的重砲型打者，馬丁尼茲的價值來自於擊球品質、穩定輸出與極低的三振率。他生涯打擊率高達2成95，累積2,153支安打、246轟、1,178分打點，五度入選明星賽，並於2014年獲選為美聯指定打擊最佳球員。2014年賽季更是馬丁尼茲生涯代表作之一，單季繳出3成35打擊率、32轟、103分打點的頂級成績，成為老虎打線不可或缺的核心，也讓他在MVP票選中名列前茅。身為委內瑞拉出身的代表性球星之一，馬丁尼茲的成功，不僅寫下個人生涯高峰，也為中南美洲球員在大聯盟的發展樹立典範。他以低調、專注、長年穩定的形象，成為後輩學習的對象。即使已於2018年結束球員生涯，馬丁尼茲仍持續以不同方式參與棒球事務，並在球迷心中留下「最被低估卻最可靠的打者之一」的深刻印象。