我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）運動家持續補強戰力，根據《ESPN》名記者帕森（Jeff Passan）報導，在今（23）日紐約大都會與運動家完成交易，運動家得到明星工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）及575萬美元（約為1600萬台幣）現金，大都會則是得到送出17歲小聯盟右投羅德里奎茲（Yordan Rodriguez）。而麥克尼爾曾經也與大都會當家游擊手林多（Francisco Lindor）鬧不合，隨著麥克尼爾被交易掉，理由是否是因為與隊友之間的摩擦也成為焦點。現年33歲的麥克尼爾效力大都會8個球季，2022年曾奪下國聯打擊王，生涯累積2次明星賽、1座銀棒獎，通算打擊率.284。2025年他出賽122場，主要鎮守二壘，也在外野多個位置出賽，繳出.243/.335/.411的打擊三圍，12轟、54分打點，wRC+111，fWAR 2.1，仍具穩定產出與守備價值。合約方面，麥克尼爾尚有一年1775萬美元（約為5.3億台幣）合約在身，大都會支付其中575萬美元（約為1800萬台幣），運動家實際負擔約1000萬美元（約為3億台幣）。他2027年的1575萬美元（約為4.7億台幣）球隊選項含200萬美元（約為6000萬台幣）買斷金，若未執行將由大都會支付。運動家預期新賽季將擁有具競爭力的打線，核心包括年度新人庫茲（Nick Kurtz）,、威爾森（Jacob Wilson）、魯克（Brent Rooker）、朗格里爾斯(Shea Langeliers）與巴特勒（Lawrence Butler）。麥克尼爾的加入，讓球隊在二、三壘及外野調度上更具彈性，尤其與威爾森組成低三振的中線防區，攻守兩端都能帶來穩定性。除了在球場上的表現外，休息室與隊友的氣氛也是麥克尼爾在運動家會受到關注的。麥克尼爾曾在2021年被爆出與大都會當家明星游擊手林多鬧不合，起因是林多對麥克尼爾的防守站位不滿，兩人甚至在休息區爆發肢體衝突，據傳林多曾掐住麥克尼爾的脖子，然而事後他們澄清只是為了爭論某隻動物是老鼠或浣熊而吵架。在今年《紐約郵報》也爆料，林多與麥克尼爾今年再次發生衝突，稱林多突然在比賽中突然怒罵麥克尼爾，原因是因為麥克尼爾某一球沒有處理好，而惹林多不滿。