2026年第六屆世界棒球經典賽將於明年3月登場，效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的兩名台灣投手孫易磊與古林睿煬，近日先後接獲中華隊徵詢，是否能順利代表台灣出賽引發關注。根據日本媒體《中日體育》報導，日本火腿球團高層已明確表態，將對兩人參賽一事「給予協助」，等同釋出放行訊號。
古林睿煬收到中華隊徵召 但想先賣關子
古林睿煬本季為旅日首年，在一軍出賽7場、其中5場先發，交出2勝2敗、防禦率3.62的成績，32.1局投球中送出34次三振，被打擊率2成42，整體表現穩定。不過，他賽季中兩度受到傷勢影響，6月初更因左側腹內斜肌拉傷缺陣近3個月，所幸趕在季後賽前復出，並於高潮系列賽扛下關鍵先發任務。
對於是否參加經典賽，古林日前出席活動時證實已收到中華隊聯繫，但態度相對保留，僅低調表示一切依程序進行，並說道：「到時候大家就會知道」。
孫易磊表態願意參賽 但必須遵從母隊決定
另一名年僅20歲的右投孫易磊，則已在本季完成日職一軍初登板，累積9場出賽，繳出1次救援成功。儘管帳面成績仍在適應階段，但他早已看得出他在大賽時的不畏懼「直球對決」的抗壓性。
今年2月經典賽資格賽對戰西班牙的關鍵生死戰中，孫易磊於第7局臨危受命登板，在滿壘危機下連續送出2次三振，成功化解失分危機，中繼1.2局無失分，展現強心臟特質。他也已公開表達有意願為中華隊效力，最終仍必須尊重母隊安排。
日媒曝火腿球團力挺孫易磊、古林睿煬為國出征
《中日體育》指出，日本火腿球團對於孫易磊代表台灣參加經典賽將全力配合，若古林睿煬最終也進入中華隊名單，球團同樣會給予支持，協助兩名投手投入國際賽事。
值得一提的是，日本火腿與軟銀隊也預計於明年2月25日至28日來台，參加「2026台日棒球國際交流賽」，將與經典賽中華隊及中信兄弟、味全龍進行交流比賽。隨著母隊態度轉趨明朗，這兩名旅日台將能否在世界棒球經典賽舞台並肩作戰，已成為中華隊投手戰力布局中的一大看點。
消息來源：《中日體育》
我是廣告 請繼續往下閱讀
古林睿煬本季為旅日首年，在一軍出賽7場、其中5場先發，交出2勝2敗、防禦率3.62的成績，32.1局投球中送出34次三振，被打擊率2成42，整體表現穩定。不過，他賽季中兩度受到傷勢影響，6月初更因左側腹內斜肌拉傷缺陣近3個月，所幸趕在季後賽前復出，並於高潮系列賽扛下關鍵先發任務。
對於是否參加經典賽，古林日前出席活動時證實已收到中華隊聯繫，但態度相對保留，僅低調表示一切依程序進行，並說道：「到時候大家就會知道」。
孫易磊表態願意參賽 但必須遵從母隊決定
另一名年僅20歲的右投孫易磊，則已在本季完成日職一軍初登板，累積9場出賽，繳出1次救援成功。儘管帳面成績仍在適應階段，但他早已看得出他在大賽時的不畏懼「直球對決」的抗壓性。
今年2月經典賽資格賽對戰西班牙的關鍵生死戰中，孫易磊於第7局臨危受命登板，在滿壘危機下連續送出2次三振，成功化解失分危機，中繼1.2局無失分，展現強心臟特質。他也已公開表達有意願為中華隊效力，最終仍必須尊重母隊安排。
《中日體育》指出，日本火腿球團對於孫易磊代表台灣參加經典賽將全力配合，若古林睿煬最終也進入中華隊名單，球團同樣會給予支持，協助兩名投手投入國際賽事。
值得一提的是，日本火腿與軟銀隊也預計於明年2月25日至28日來台，參加「2026台日棒球國際交流賽」，將與經典賽中華隊及中信兄弟、味全龍進行交流比賽。隨著母隊態度轉趨明朗，這兩名旅日台將能否在世界棒球經典賽舞台並肩作戰，已成為中華隊投手戰力布局中的一大看點。
消息來源：《中日體育》