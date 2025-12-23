我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小馬（倪子鈞）現身106年第57屆的直潭國小畢業典禮，正是趙雨凡畢業那一屆。（圖／YouTube@直潭國小）

趙雨凡同框小馬 直潭國小畢業典禮畫面流出

官方怕政治敏感不公開趙雨凡國籍 後受訪證實來自台北

▲CORTIS趙雨凡從小古靈精怪，出道後深受台灣粉絲喜愛。（圖／IG@cortis）

台灣再出一位才子！韓團CORTIS成員，再度引起許多台灣人關注，特別是他過去在直潭國小的各種才藝表演影片一一被挖出，竟然發現藝人小馬（倪子鈞）曾跟他同框，笑翻所有網友：「小馬的前團員！」兩世代藝人齊聚一支影片掀起熱烈討論。趙雨凡出道後，他在直潭國小的致詞、才藝表演片段瘋傳，但最近發現，在106年第57屆的畢業典禮上，藝人小馬竟然也在場，光頭穿著鮮紅色褲子相當顯眼，網友覺得這一幕實在太神奇：「藝人小馬跟趙雨凡在台同框過？」還有人搞笑說：「小馬的前團員還去HYBE前面跳〈GO!〉！」網友說的小馬團員，指的是咻比嘟嘩的小鐘，掀起社群熱烈討論，後來他到韓國工作，還跑去CORTIS的公司HYBE跳他們的出道曲〈GO!〉，笑喊：「大家，這是我在韓國最接近CORTIS的一次，Let’s Go拼了！」再次笑翻大家。趙雨凡是CORTIS的成員，2025年8月18日出道，憑藉〈GO!〉加上高顏值走紅，由於他們是BTS的師弟，一舉一動都備受關注，特別是國籍不明的趙雨凡，卻一直有他在直潭國小的各種影片流出，即使官方死不公開他來自哪裡，已經坐實他就是台灣出身。後來，CORTIS接受Pandora電台專訪，趙雨凡親自回應家鄉是台北，證實他爸爸是台灣人、媽媽是泰國人，所以講有一口流利的英文。