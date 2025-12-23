2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）進入備戰倒計時，美國權威數據網站《FanGraphs》資深作家勞里拉（David Laurila）日前刊出他在大聯盟冬季會議期間與中華隊總教練曾豪駒的訪談實錄，文中曾總點名旅美左投林維恩與剛轉戰日職的徐若熙，將是中華隊征戰經典賽的兩大關鍵王牌。
曾總期待年輕新秀躍上世界舞台：讓全球球迷認識台灣投手
在訪談中，勞里拉先以開放式問題請曾豪駒談談台灣現役最頂尖的投手人選。曾總透過翻譯表示，他希望隊上所有的投手都能被全世界球迷所熟知，「台灣有許多優秀的年輕投手，雖然多數人還在小聯盟打拼，但經典賽是他們提升技術與經驗的絕佳機會，期待他們未來都能成長為世界頂尖球星。」
目前徐若熙已正式以3年大約加盟日職福岡軟銀鷹，曾總特別強調：「他現在投得非常好，最快球速可達98英哩（約158公里）。」
風格迥異難比較！曾總：兩人皆是中華隊的投手群核心
當被要求比較這兩位潛力新星時，曾豪駒認為由於兩人處於不同的職業階段，難以直接對照，「林維恩充滿膽識，而徐若熙則具備4年職棒經驗。他們兩人都擁有極佳的球威，對台灣隊在這次賽事的表現至關重要。」
2026經典賽預計於3月5日開打，中華隊將在東京巨蛋的首戰對陣澳洲。隨著《FanGraphs》等權威美媒的深入報導，林維恩與徐若熙這組「左右護法」的表現，勢必成為全球棒壇觀察台灣戰力的焦點。
消息來源：《FanGraphs》
我是廣告 請繼續往下閱讀
在訪談中，勞里拉先以開放式問題請曾豪駒談談台灣現役最頂尖的投手人選。曾總透過翻譯表示，他希望隊上所有的投手都能被全世界球迷所熟知，「台灣有許多優秀的年輕投手，雖然多數人還在小聯盟打拼，但經典賽是他們提升技術與經驗的絕佳機會，期待他們未來都能成長為世界頂尖球星。」
運動家新星林維恩：無所畏懼的強大K功勞里拉隨即追問具體人選，曾豪駒首先提到的便是效力於運動家體系的20歲左投林維恩。林維恩在2025年賽季展現驚人的成長軌跡，旅美首年就橫跨3個層級，從1A直升2A，在87局的投球中狂飆117次三振，僅被敲出70支安打。曾總評價林維恩：「他雖然非常年輕，但他展現出無所畏懼的特質，具備成為偉大投手的潛力。」
中職王牌徐若熙：汗水換來的旅日機會緊接著，曾總提到了勞里拉直言最感興趣的投手，也就是近期與軟銀鷹簽下超大約的徐若熙。採訪當時徐若熙正處於入札談約的階段，曾豪駒稱讚徐若熙是「中職的王牌」，即使高中畢業後歷經傷痛低潮，仍靠熱情撐過難熬的復健期。徐若熙效力味全龍的2025賽季投出2.05防禦率、114局奪下120次三振，僅被擊出78支安打。
目前徐若熙已正式以3年大約加盟日職福岡軟銀鷹，曾總特別強調：「他現在投得非常好，最快球速可達98英哩（約158公里）。」
風格迥異難比較！曾總：兩人皆是中華隊的投手群核心
當被要求比較這兩位潛力新星時，曾豪駒認為由於兩人處於不同的職業階段，難以直接對照，「林維恩充滿膽識，而徐若熙則具備4年職棒經驗。他們兩人都擁有極佳的球威，對台灣隊在這次賽事的表現至關重要。」
2026經典賽預計於3月5日開打，中華隊將在東京巨蛋的首戰對陣澳洲。隨著《FanGraphs》等權威美媒的深入報導，林維恩與徐若熙這組「左右護法」的表現，勢必成為全球棒壇觀察台灣戰力的焦點。
消息來源：《FanGraphs》