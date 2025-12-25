NBA美國職籃（National Basketball Association）並不只有頂薪巨星才決定勝負。ESPN薪資專家Bobby Marks公布最新一期「NBA最具價值陣容（All-Value Team）」，從全聯盟525名現役合約球員中，選出15位年薪不超過300萬美元、卻嚴重超出合約價值的低薪戰力，成為各隊衝擊季後賽的關鍵拼圖。這份名單橫跨12支球隊，多數球員曾簽過雙向合約、甚至被裁過，但如今卻打出先發等級影響力，也讓母隊在交易截止日前面臨艱難抉擇。
NBA最具價值陣容（All-Value Team）15人名單
亞特蘭大老鷹：雷吉奇（Vit Krejci）
年薪230萬美元。Trae Young受傷後成功卡位輪換，三分命中率接近46%，單場曾轟下生涯新高28分，是老鷹後場重要即戰力。
波士頓塞爾提克：克塔（Neemias Queta）
年薪230萬美元。傷兵滿營下撐起禁區，26場先發、8場雙十，場上正負值甚至優於高薪中鋒，是聯盟最低薪的先發中鋒之一。
達拉斯獨行俠：威廉斯（Brandon Williams）
年薪230萬美元。唐西奇（Luka Doncic）交易、厄文（Kyrie Irving）報銷後挺身而出，防守侵略性與組織能力讓獨行俠願意保留鳥權。
內姆布哈德（Ryan Nembhard）
雙向合約。未選秀新秀直接站上先發控衛，助攻失誤比亮眼，成為本季最驚喜的新控球主力之一。
丹佛金塊：瓊斯（Spencer Jones）
雙向合約。Aaron Gordon受傷後進入先發，與Jokic同場時效率極高，金塊勝率明顯提升。
底特律活塞：詹金斯（Daniss Jenkins）
雙向合約。11月曾連續爆發，多場關鍵得分，證明自己具備輪換等級火力。
格林（Javonte Green）
年薪280萬美元。流浪多年後在活塞找到定位，曾在13連勝期間連兩場20分，是老將價值代表。
金州勇士：斯賓塞（Pat Spencer）
年薪僅63萬美元、雙向合約，卻成為勇士本季最勵志的名字。
斯賓塞並非傳統籃球員出身，而是NCAA袋棍球（Lacrosse）傳奇球星，轉戰NBA後一路從雙向合約苦熬。近期不但獲得先發機會，還在對騎士之戰轟下生涯新高19分。勇士主帥科爾（Steve Kerr）直言：「他是個真正的競爭者，終於等到屬於自己的時刻，而且牢牢抓住了。」
在柯瑞（Stephen Curry）身邊，Spencer用防守、外線與組織證明——這是一筆幾乎零風險、卻回報驚人的投資。
曼菲斯灰熊：斯賓塞（Cam Spencer）
年薪250萬美元。聯盟三分命中率前段班，年度最佳第六人與進步獎黑馬。
蘭代爾（Jock Landale）
年薪240萬美元。周志豪受傷後撐起禁區，近10場穩定雙位數輸出。
奧克拉荷馬雷霆：米切爾（Ajay Mitchell）
年薪300萬美元。二輪新秀即打出板凳火力，Jalen Williams缺陣期間成為重要得分來源。
鳳凰城太陽：格里斯佩（Collin Gillespie）
年薪240萬美元。從雙向合約一路打到先發，場均得分暴增，被視為未來自由市場熱門控衛。
費城76人：巴洛（Dominick Barlow）
雙向合約。場均上場時間竟高於Paul George與Joel Embiid，攻防效率俱佳。
聖安東尼奧馬刺：尚帕妮（Julian Champagnie）
年薪300萬美元。從撿來的球員變成固定先發，耐操度與穩定性深獲教練團信任。
多倫多暴龍：馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）
年薪250萬美元。板凳火力與防守效率亮眼，場上淨效率值極高。
消息來源：ESPN
