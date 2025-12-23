南韓天團BTS（防彈少年團）柾國跟aespa成員Winter的緋聞尚未有個結果，2人一前一後成為《ELLE KOREA》一月號封面跟電子刊封面人物，「巧合」引爆網友吃瓜討論：「太會玩了？」但也有人反駁，認為這類訪談加拍攝本來就工程浩大，還得配合藝人滿檔行程，不太可能臨時起意操作，因此推測整個企劃應該是在緋聞爆出之前就已經拍完。
BTS田柾國無畏緋聞登上雜誌9款封面 還成香奈兒代言人
12月初，BTS田柾國與aespa成員Winter爆出交往ING，起因為在實境節目《ARE YOU SURE?!》中，柾國在玩水時被鏡頭拍到手臂後側有一個疑似3隻小狗圖案的刺青，而且Winter在相同位置也有類似圖案的刺青，2人疑似偷偷戀愛，隨即他們穿情侶衣服的鐵證也曝光，不過針對此事，女方公司SM娛樂只回應「沒有立場（或譯：無可奉告）」4個字，男方公司HYBE則是懶理沉默至今。
不過柾國沒有受到緋聞影響，還接下香奈兒美妝與香水代言，以實際影響力證明話題未動搖人氣；更登上時尚雜誌《ELLE KOREA》2026年1月號封面人物，官方也公開9款封面照，表示：「這次畫報，是在他被選為CHANEL美妝全球品牌大使之後，首次站上鏡頭前拍攝。」
Winter也登《ELLE KOREA》副刊封面 粉絲看不懂
巧合的是，該一月號的電子刊封面人物，則是柾國的緋聞女友Winter，她與espoir合作拍彩妝畫報，透過《ELLE》D Edition公開，所有內容將會在一月時，上架IG、YouTube與官網。
網友對《ELLE KOREA》的操作直呼看不懂，有人覺得這可能只是時間點巧合，畢竟品牌不太可能為了蹭流量冒這麼大的險，經紀公司更不會在風口浪尖把八卦當事人一起推上封面，更多人推測，應該是事件爆發前就已經談好拍完，只是沒料到後續會燒成這樣。
📌資料來源：ELLE KOREA、IG
