▲村上宗隆而言，高額保障意味著出賽時間與球隊信任，有利於在初期專心適應大聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

▲身為過來人，田口壯給村上宗隆的最重要建議只有一個——要勇敢表達意見。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒超級重砲、前養樂多燕子隊王牌打者 村上宗隆 的大聯盟之路正式啟程。村上確定加盟芝加哥白襪，雙方簽下2年總額約3400萬美元的合約，成為白襪重建計畫中的核心人物。對於「村神大人」能否在大聯盟延續宰制力，曾效力聖路易紅雀與費城費城人，並拿過世界大賽冠軍的前旅美球員田口壯接受日媒訪問，從環境、合約到打法，全面解析村上的成功關鍵，他也以來人經驗表示，來到美國這個環境，一定要敢開口表達自己的想法，不要走冤枉路。田口壯指出，白襪所在的美聯中區其實「移動負擔不算重」，多數客場飛行時間約1.5至3小時，長距離移動並不頻繁，有助於體能調節。至於芝加哥寒冷多風的氣候，田口反而認為對村上並非壞事。「芝加哥是有名的『風城』，順風時外野高飛球很容易被吹進看台。以村上的力量來說，很可能看到很多又高又遠的全壘打。」白襪近年戰績低迷，連續位居分區後段，但陣中平均年齡僅25.6歲，與25歲的村上高度契合。田口壯認為，2年高薪短約其實是雙方折衷後的最佳解。「白襪不像道奇那樣資金充裕，能給出2年53億日圓（3400萬美元），已經是他們能給的最大誠意，這代表球隊想圍繞村上來重建。」對村上宗隆而言，高額保障意味著出賽時間與球隊信任，有利於在初期專心適應大聯盟。外界關心村上偏高的三振率是否會在大聯盟被放大，田口壯則直言完全不必擔心。「像大谷翔平、甚至國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber），都是三振多但同時是頂級強打。村上不需要改變風格，他本來就具備調整能力。」田口強調，村上既有長打爆發力，也曾拿下首位打者頭銜，是能在實戰中逐步微調的成熟打者。談到定位，田口認為白襪會在賽季中嘗試讓村上輪流擔任一壘、三壘與指定打擊，再找出最適合的配置，但「他會是球隊中心」毫無疑問。至於打序，則可能落在第2棒到第4棒之間，成為進攻引擎。身為過來人，田口壯給村上宗隆的最重要建議只有一個——要勇敢表達意見。「在美國，不說就等於沒意見。你要告訴球隊『我想上場』『我準備好了』，這是被允許、甚至被期待的。」田口也坦言，自己當年因不善表達而走了冤枉路，「如果早點說，結果可能不一樣。」他期待村上能拋開日本球員的含蓄，在大聯盟展現更強勢的一面。