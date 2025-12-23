我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蜜雪薇琪」成員蜜雪透露蕭亞軒狀態很好，大家不用擔心。（圖／記者嚴俊強攝）

蕭亞軒狀態好很多！月底登上湖南衛視跨年

蜜雪不會合作蕭亞軒 2人曲風超不同

蕭亞軒健康好轉 跨年復出同台王心凌、徐佳瑩

▲蕭亞軒將霸氣回歸 月底跨年登上湖南衛視。（圖／微博＠蕭亞軒MISSELVA）

「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle）日前發單曲《真心的擁抱》，，被問到是否會邀請好友蕭亞軒站台或開演唱會，她直率回應：「我沒想過誒。」不過也順勢曝光對方動刀5次後、最近的狀態與工作進度，雖然沒有到健步如飛，但已蜜雪透露，蕭亞軒最近很忙，整個人狀態很好，行動上也沒有問題，重心幾乎全放在工作上，尤其為了湖南衛視跨年演出做足準備，也說蕭亞軒對自己要求一向很高，這次跨年演出同樣不例外，不只忙到不可開交，內容還會「超震撼、超好聽」，她自己也相當期待。談到私下互動，蜜雪分享，蕭亞軒在聽到她新歌《真心的擁抱》demo的第一句時，就立刻說「哇，這聲音有抓住我的耳朵」，還直覺認為「這就是妳的歌」，不只口頭力挺，蕭亞軒也主動幫忙分享，甚至用蜜雪的歌曲當作社群貼文背景音樂，讓她相當感動，也直說對方一句「妳很棒」對正在發片的自己來說意義很大。蜜雪跟蕭亞軒交情超過20年，蜜雪笑說其實見面很自然，來台北時也滿常聚會，從來不會刻意強調「多年好友」這件事。至於外界好奇是否有機會合作出歌，她坦言現階段並沒有這樣的計畫，主要是音樂風格差異很大，「我們風格不太一樣，接下來的歌都我自己寫的，她比較舞曲類、很不一樣」。46歲天后蕭亞軒（Elva）日前在微博宣布跨年夜當晚，將登上湖南衛視跨年演唱會。她上一次唱跨年是2015年的台北跨年演唱會，這次睽違10年後首度登上跨年舞台，不少粉絲都期待看到蕭亞軒的復出舞台。而當晚在湖南衛視唱跨年的台灣藝人還包含王心凌、徐佳瑩、陶喆等大咖。，髖關節前後動了5次手術，拍MV時頭部受傷縫針，還曾被收養的狗咬傷臉部，加上本身就有支氣管炎，長期下來身體負荷不小，體態自然難以橫向發展、越來越瘦，瘦到曾讓外界擔心是否影響健康，她休養調整了一段時間，近期才覺得是回歸工作的好時機。