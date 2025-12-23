我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宇彬、申敏兒已於20日結婚，由法輪師父擔任證婚人。（圖／IG@laciel.co.kr）

金宇彬罹癌 申敏兒「頭頂供米」求救觀世音

宇彬曾經因為健康狀況不佳而經歷一段艱難時期，當時敏兒頭頂供養米，前往慶州南山觀世音菩薩前，跨越宗教一起誠心祈禱。」希望神明能救救金宇彬。

法輪師父擔任證婚人 與申敏兒、金宇彬緣分曝光

申敏兒與金宇彬12月20日完成婚禮，溫暖細節陸續被曝光，，當年金宇彬罹患鼻咽癌、被宣判恐怕只剩6個月性命時，申敏兒「頭頂供米」跑到慶州南山觀世音菩薩前祈求的事蹟也被公開，證婚人法輪師父曝光的這段溫暖致詞，聽哭一票網友。申敏兒與金宇彬的婚禮由李光洙擔任司儀，證婚人為法輪師父，公開的證婚詞中，除了2人眾所周知的溫暖性格，還提到攜手熬過金宇彬鼻咽癌治療的過程，法輪師父說：「敏兒是一個心地溫暖又善良的人，從10多年前開始，就持續資助貧困孩童。宣布婚訊之前，金宇彬親自拜訪法輪師父，請求擔任婚禮證婚人，因為金宇彬在2017年對抗鼻咽癌治療期間，透過與師父的諮詢，獲得了極大的精神支持；申敏兒在一旁照顧他的過程中，也從師父的安慰中得到很大的力量，彼此因此結下良緣。申敏兒與金宇彬在結婚前，也向師父創立的和平人權難民支援中心「好朋友們」等多個機構捐出3億韓元，正因為有這樣的因緣，師父才爽快答應出席婚禮當證婚人。申敏兒與金宇彬於2014年拍服飾廣告認識，2015年承認戀情，成為演藝圈的公開情侶，但是2017年5月，金宇彬被診斷出罹患鼻咽癌，恐怕活不過6個月，他歷經化療與35次放射線治療還暴瘦20公斤，最終熬過來並於2019年復出。痊癒後，金宇彬持續追蹤健康管理，，還透露過去的生日願望一直都是身體健康，「首先，恭喜2位結婚。我與你們認識已久，敏兒心地溫暖又善良，10多年前就開始持續資助貧困孩童，尤其在協助從北韓來到南韓的脫北者及其子女適應社會方面，給予了許多支持。那些孩子常因無法適應韓國社會而在學校遭受排擠，她一直默默贊助課後照顧計畫。宇彬曾因健康狀況不佳而歷經困難，那段時間，敏兒頭頂供養米，前往慶州南山觀世音菩薩前，跨越宗教一起祈禱。之後，宇彬恢復健康，今天兩人能牽著彼此的手，承諾共度一生，這真的是一段非常深厚因緣的結果。然而，共同生活並不容易，如果每天都能保持今天的心情，那該有多好。但生活中難免會出現觀點的不同，進而產生衝突。多數人以為結婚是因為彼此相愛，就必須變得一模一樣，結果婚姻在帶來美好的同時，也常成為束縛個人自由的枷鎖，甚至讓人產生想逃離的念頭。要克服這一點，夫妻不只要追求彼此依靠的溫暖，更要高度尊重彼此的個人自由。半邊加半邊所成的圓月，中央仍會有裂痕；但完整的圓與完整的圓相遇，便沒有裂痕，才能真正結合。即使未來有一天不得不分離，也希望你們不是因失去另一半而痛苦，而是各自成為完整的人，能獨立站立。願你們的婚姻不是束縛，而是讓彼此更加自由的關係。很多人把喜歡當成愛，但喜歡往往更接近慾望，當喜歡消退時，也可能轉為厭惡。剛才宇彬在誓言中提到，要承認彼此的不同；即使是夫妻，想法、感受、信念與觀點也都可能不同，承認這些不同，就叫做尊重，也就是懂得尊重對方。接下來，在尊重差異的基礎上，還要能站在對方立場理解彼此。缺乏理解的愛，有時會變成暴力；父母對孩子的愛，對孩子來說也可能成為痛苦，因此，愛必須建立在理解對方立場之上。請務必牢記，尊重彼此的不同，以及理解對方這兩點，再加上一點，那就是要記住，愛是伴隨責任的。不只是身為妻子、丈夫的責任，兩位也是受到全民喜愛的公眾人物，你們之間的任何衝突，都可能影響整個社會，因此務必時時記住，與名聲相伴而來的社會責任。再說一次，第一，婚姻若要成為通往更高層次自由的道路，必須在彼此依靠的同時，維持各自的獨立性。第二，需要尊重並理解對方，而理解正是真正的愛。第三，不只要承擔夫妻的責任，若將來有了孩子，也要承擔父母的責任，同時，也要承擔作為公眾人物、不辜負全民喜愛的社會責任。只要牢記這些，今天的美好，便能一路延續成一輩子的美好。再次恭喜兩位結婚。