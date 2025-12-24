NBA非正式的「交易季」已經正式啟動。隨著12月15日過後，多達79名今夏簽約或延長合約的球員取得交易資格，各隊操作空間大幅增加，也讓2026年2月5日的交易截止日前，市場動向備受矚目。美國媒體《富比士》點名5位最有可能在交易截止日前被送走的球員，其中就包括達拉斯獨行俠明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）以及金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），名單橫跨爭冠隊與重建隊，以下為完整整理。
🏀Anthony Davis，達拉斯獨行俠
獨行俠願意傾聽關於戴維斯的報價，早已不是祕密。當他健康出賽時，仍展現全NBA等級身手，本季場均20分、10.5籃板，防守影響力依舊在線。
但最大問題仍是健康狀況，32歲的AD本季僅出賽11場，加上他與經紀人Rich Paul預期新東家必須提供頂級續約條件，讓不少球隊望而卻步。聯盟普遍認為，能承擔風險的只剩少數球隊，像是老鷹、活塞與暴龍仍被點名持續關注。
🏀Jonathan Kuminga，金州勇士
勇士今夏對庫明加採取折衷操作，簽下2年4680萬美元、第二年球隊選項的合約，被外界視為很彈性的簽約，未來有高機率轉為交易導向。
本季庫明加的輪換角色不穩，加上總教練科爾（Steve Kerr）反覆調整用法，並未提升他的市場價值。聯盟傳出鵜鶘與籃網願意評估風險型交易，而勇士若真想升級戰力，庫明加極可能成為主要籌碼之一。
🏀Lauri Markkanen，猶他爵士
爵士官方並未將馬爾卡寧（Lauri Markkanen）擺上貨架，且他才剛簽下4年近2億美元延長合約，本人也多次公開表態希望留在鹽湖城。
不過，聯盟仍持續觀察兩個變數：第一，馬爾卡寧（28歲）與爵士年輕核心的時間軸不一致；第二，他的出色表現反而幫助爵士贏球，可能影響球隊「保住前八保護首輪籤」的策略。在重建方向與選秀壓力下，爵士仍被視為潛在變數。
🏀Keon Ellis，沙加緬度國王
相較於沙伯尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）、德羅贊（Damar DeRozan）等大咖，真正最可能被送走的國王球員，其實是防守型後衛艾利斯（Keon Ellis）。
艾利斯在聯盟評價不低，但在國王主帥克里斯提（Doug Christie）體系中使用率偏低，近期甚至出現被DNP的情況。問題在於國王對他的要價不低，可能影響交易成形。艾利斯同時也具備延長合約資格，是否先談續約或直接交易，仍有變數。
🏀Gabe Vincent，洛杉磯湖人
湖人整體競爭力不差，但第一線防守能力不足始終是隱憂。為了補強外線防守，湖人被點名關注艾莉絲等3&D型球員。
在任何交易方案中，老將後衛文森特（Gabe Vincent）幾乎被視為最可能離隊的薪資配平籌碼。湖人勢必得有所行動，而文森特，很可能已站在風口浪尖。
交易季後續觀察重點
此外，聯盟還點名多位「觀察名單」球員，包括：加福德（Daniel Gafford）、瓊斯（Herb Jones）、墨菲（Trey Murphy III）、克拉克斯頓（Nic Claxton）、西蒙斯（Anfernee Simons）、威廉斯（Robert Williams III）、麥卡倫（CJ McCollum）等人。
距離交易截止日僅剩不到兩個月，隨著市場逐步升溫，這5人，將是最可能掀起第一波震盪的名字。
消息來源：《富比士》
